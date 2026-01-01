Marreta is een zelf-gehoste webproxy die webpagina's ophaalt en verwerkt om schone, leesbare versies te leveren, ontdaan van trackingcookies, advertenties en toegangsbarrières. Het normaliseert URL's, verwijdert ruis uit HTML-output en cachet resultaten lokaal, zodat herhaalde lezingen direct terugkeren. Aangepaste regels per domein stellen u in staat om nauwkeurig af te stemmen hoe specifieke sites worden opgeschoond en weergegeven.

Marreta draaien op uw eigen VPS betekent dat alle verwerking plaatsvindt op infrastructuur die u beheert — geen externe leesservice ontvangt uw browsegeschiedenis. Het resultaat is een privé, snel en op zichzelf staand alternatief voor cloudgebaseerde lezersproxy's, zonder gebruiksbeperkingen en zonder dat gegevens uw server verlaten.