Implementeer Marreta met één-klik installatie.
Zelf gehoste webinhoudproxy die artikelen ophaalt en opschoont voor afleidingsvrij, trackingvrij lezen.
Kies een VPS-abonnement voor Marreta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Marreta kunt bouwen
Marreta is een zelf-gehoste webproxy die webpagina's ophaalt en verwerkt om schone, leesbare versies te leveren, ontdaan van trackingcookies, advertenties en toegangsbarrières. Het normaliseert URL's, verwijdert ruis uit HTML-output en cachet resultaten lokaal, zodat herhaalde lezingen direct terugkeren. Aangepaste regels per domein stellen u in staat om nauwkeurig af te stemmen hoe specifieke sites worden opgeschoond en weergegeven.
Marreta draaien op uw eigen VPS betekent dat alle verwerking plaatsvindt op infrastructuur die u beheert — geen externe leesservice ontvangt uw browsegeschiedenis. Het resultaat is een privé, snel en op zichzelf staand alternatief voor cloudgebaseerde lezersproxy's, zonder gebruiksbeperkingen en zonder dat gegevens uw server verlaten.
Key features van Marreta
URL-opschoning en -normalisatie
Verwijdert trackingparameters, omleidingen en query-ruis uit URL's voordat ze worden opgehaald, waardoor elke keer schone, canonieke links worden geproduceerd.
Cookievrij ophalen van content
Haalt pagina's op zonder cookies of identificerende headers, waarbij cookie-toestemmingspop-ups en op cookies gebaseerde toegangspoorten worden omzeild.
HTML-optimalisatie
Verwijdert advertenties, scripts, pop-ups en niet-inhoudelijke elementen om een schone, snel ladende versie van de pagina te leveren.
Intelligente caching
Caches verwerkte pagina's lokaal, zodat herhaalde bezoeken onmiddellijk terugkeren zonder de bronpagina opnieuw op te halen of opnieuw te verwerken.
Aangepaste regels per domein
Pas site-specifieke CSS-verwijdering, JavaScript-injectie en aangepaste header- of cookieregels toe om de uitvoer voor elk domein te verfijnen.
JSON API Toegang
Elke verwerkte URL is ook beschikbaar als een JSON API-antwoord, waardoor Marreta eenvoudig te integreren is in automatiseringsworkflows.
Waarom zou je Marreta op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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