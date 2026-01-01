Implementeer Hiccup met één-klik installatie.
Een snelle, statische startpagina voor het organiseren van uw belangrijkste links en bladwijzers op één plek.
Kies een VPS-abonnement voor Hiccup
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hiccup kunt bouwen
Hiccup is een lichtgewicht, open-source statische startpagina, ontworpen om je meestgebruikte links prominent weer te geven. Gebouwd als een React-applicatie die wordt aangeboden door Nginx, vereist het geen database en geen backend — alleen een JSON-configuratiebestand dat je direct kunt bewerken of beheren via de ingebouwde configuratie-editor. Uitgelichte kaarten, georganiseerde categorieën en een krachtige zoekbalk met meerdere providers maken het kinderlijk eenvoudig om vanuit één tabblad naar elke bladwijzer te springen.
Hiccup zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je bladwijzers privé blijven, direct laden vanuit statische bestanden en toegankelijk blijven vanaf elk apparaat. Met PWA-ondersteuning, sneltoetsen, drag-and-drop linkbeheer en een alleen-lezen modus voor gedeelde schermen, past Hiccup even goed als een persoonlijke browserstartpagina of een huishoudelijk dashboard voor gedeelde services.
Key features van Hiccup
Meerdere providers zoeken
Zoek tegelijkertijd op Google, DuckDuckGo, Amazon en aangepaste providers, of ga direct naar een opgeslagen link op naam of tag.
JSON Configuratie-editor
Beheer uw volledige dashboard via een ingebouwde configuratie-editor — laad vanaf URL of lokaal bestand, bekijk meerdere configuraties, en download op elk gewenst moment back-ups.
Koppelingen slepen en neerzetten
Voeg links en kaartachtergronden toe of werk deze bij door URL's of afbeeldingen vanuit een ander browservenster rechtstreeks naar een kaart te slepen.
Toetsenbordnavigatie
Volledige ondersteuning voor toetsenbord sneltoetsen stelt u in staat links te openen, de bewerkingsmodus in/uit te schakelen en door het dashboard te navigeren zonder de muis aan te raken.
PWA en Mobielklaar
Installeer Hiccup als een Progressive Web App op elk apparaat voor snelle toegang via het startscherm tot al uw bladwijzers vanaf desktop of mobiel.
Waarom zou je Hiccup op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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