Tot wel 69% korting voor ClassicPress

Implementeer ClassicPress met één-klik installatie.

WordPress-fork die de klassieke editorervaring behoudt met verbeterde stabiliteit en zonder de complexiteit van Gutenberg.

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5,49  € /mnd
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69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
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100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
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Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ClassicPress kunt bouwen

ClassicPress is een door de gemeenschap gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg blok-editor en de prestatieoverhead die deze introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.

Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, database-optimalisatie en het tijdstip van updates — waardoor de beperkingen van beheerde WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl het WordPress-ecosysteem dat je al kent, behouden blijft.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van ClassicPress

Klassieke editor behouden

Behoudt de TinyMCE-editor die WordPress-gebruikers kennen, zodat contentmakers productief kunnen werken zonder een nieuwe blokgebaseerde interface te hoeven leren.

WordPress Plug-in Compatibiliteit

Werkt met duizenden bestaande WordPress-plugins en -thema's, zodat u kunt migreren zonder uw site opnieuw op te bouwen of uw bestaande toolset te vervangen.

Stabiele updatecycli

Focus op langetermijnondersteuning betekent dat updates voorspelbaar en achterwaarts compatibel zijn, wat het risico verkleint dat plug-ins kapotgaan na een kernupgrade.

Verbeterde prestaties

Het verwijderen van de JavaScript-overhead van Gutenberg resulteert in snellere paginabelasting en lager serverresourcegebruik vergeleken met gelijkwaardige moderne WordPress-installaties.

Volledige aanpassingscontrole

Aangepaste berichttypen, rolbeheer en ondersteuning voor onderliggende thema's bieden ontwikkelaars dezelfde flexibiliteit als WordPress, met een stabielere basis eronder.

Waarom zou je ClassicPress op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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