ClassicPress is een door de gemeenschap gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg blok-editor en de prestatieoverhead die deze introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.

Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, database-optimalisatie en het tijdstip van updates — waardoor de beperkingen van beheerde WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl het WordPress-ecosysteem dat je al kent, behouden blijft.