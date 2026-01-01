Implementeer ClassicPress met één-klik installatie.
WordPress-fork die de klassieke editorervaring behoudt met verbeterde stabiliteit en zonder de complexiteit van Gutenberg.
Kies een VPS-abonnement voor ClassicPress
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassicPress kunt bouwen
ClassicPress is een door de gemeenschap gedreven fork van WordPress die de vertrouwde TinyMCE klassieke editor behoudt, terwijl de Gutenberg blok-editor en de prestatieoverhead die deze introduceert, worden verwijderd. Het behoudt compatibiliteit met de meeste bestaande WordPress-thema's en -plugins, waardoor het een eenvoudige migratieroute is voor sites en ontwikkelaars die de voorkeur geven aan voorspelbaar, stabiel CMS-gedrag boven constante interfaceveranderingen.
Zelf ClassicPress hosten op je VPS geeft je volledige controle over de PHP-configuratie, database-optimalisatie en het tijdstip van updates — waardoor de beperkingen van beheerde WordPress-hosting worden geëlimineerd, terwijl het WordPress-ecosysteem dat je al kent, behouden blijft.
Key features van ClassicPress
Klassieke editor behouden
Behoudt de TinyMCE-editor die WordPress-gebruikers kennen, zodat contentmakers productief kunnen werken zonder een nieuwe blokgebaseerde interface te hoeven leren.
WordPress Plug-in Compatibiliteit
Werkt met duizenden bestaande WordPress-plugins en -thema's, zodat u kunt migreren zonder uw site opnieuw op te bouwen of uw bestaande toolset te vervangen.
Stabiele updatecycli
Focus op langetermijnondersteuning betekent dat updates voorspelbaar en achterwaarts compatibel zijn, wat het risico verkleint dat plug-ins kapotgaan na een kernupgrade.
Verbeterde prestaties
Het verwijderen van de JavaScript-overhead van Gutenberg resulteert in snellere paginabelasting en lager serverresourcegebruik vergeleken met gelijkwaardige moderne WordPress-installaties.
Volledige aanpassingscontrole
Aangepaste berichttypen, rolbeheer en ondersteuning voor onderliggende thema's bieden ontwikkelaars dezelfde flexibiliteit als WordPress, met een stabielere basis eronder.
Waarom zou je ClassicPress op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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