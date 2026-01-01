Grocy is een webgebaseerd huishoudbeheersysteem dat is opgebouwd rond voedselvoorraad. Het houdt bij wat je hebt, wanneer het verloopt en hoeveel je verbruikt, en gebruikt die gegevens vervolgens om nauwkeurige boodschappenlijstjes te genereren, verspilling te voorkomen en je te helpen recepten te plannen met ingrediënten die al in de voorraadkast liggen.

Zelf-hosten op je VPS betekent dat je huishoudelijke voorraadgegevens privé blijven, toegankelijk vanaf elk gezinsapparaat, zowel thuis als in de winkel, en nooit gebonden aan een abonnement of afgesloten door een leverancier. De lichtgewicht PHP- en SQLite-stack draait comfortabel naast andere services, zelfs op een bescheiden VPS.