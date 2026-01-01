Implementeer Grocy met één-klik installatie.
Zelfgehoste app voor het beheer van boodschappen en huishouden voor het bijhouden van voedselvoorraad, houdbaarheidsdata en boodschappenlijstjes.
Kies een VPS-abonnement voor Grocy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grocy kunt bouwen
Grocy is een webgebaseerd huishoudbeheersysteem dat is opgebouwd rond voedselvoorraad. Het houdt bij wat je hebt, wanneer het verloopt en hoeveel je verbruikt, en gebruikt die gegevens vervolgens om nauwkeurige boodschappenlijstjes te genereren, verspilling te voorkomen en je te helpen recepten te plannen met ingrediënten die al in de voorraadkast liggen.
Zelf-hosten op je VPS betekent dat je huishoudelijke voorraadgegevens privé blijven, toegankelijk vanaf elk gezinsapparaat, zowel thuis als in de winkel, en nooit gebonden aan een abonnement of afgesloten door een leverancier. De lichtgewicht PHP- en SQLite-stack draait comfortabel naast andere services, zelfs op een bescheiden VPS.
Key features van Grocy
Vervaldatumregistratie
Registreer aankoop- en houdbaarheidsdata voor elk product, zodat Grocy je kan waarschuwen voordat artikelen bederven, waardoor voedselverspilling in het hele huishouden wordt verminderd.
Slimme Boodschappenlijstjes
Boodschappenlijstjes worden automatisch gegenereerd op basis van receptvereisten en minimale voorraadniveaus, zodat u alleen koopt wat u echt nodig heeft.
Barcode scannen
Scan productbarcodes vanaf elke mobiele browser om direct items op te zoeken en te registreren zonder handmatig productnamen of hoeveelheden in te typen.
Receptbeheer
Bewaar recepten met ingrediëntenhoeveelheden en laat Grocy je huidige voorraad controleren voordat het precies toevoegt wat er ontbreekt aan de boodschappenlijst.
Domotica-integratie
Een volledige REST API maakt integraties mogelijk met Home Assistant, barcode scanner-apps en andere zelf-gehoste tools voor een volledig geautomatiseerde huishoudelijke workflow.
Waarom zou je Grocy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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