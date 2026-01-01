Directus implementeren met één-klik installatie.
Open-source headless CMS dat werkt met elke SQL-database en automatisch REST- en GraphQL-API's genereert.
Kies een VPS-abonnement voor Directus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Directus kunt bouwen
Directus is een flexibel, open-source headless CMS dat bovenop elke SQL-database draait en onmiddellijk een dynamische REST- en GraphQL-API biedt, samen met een intuïtieve admin-interface. In tegenstelling tot CMS-platforms die rigide contentstructuren opleggen, laat Directus je gegevens precies modelleren zoals je applicatie ze nodig heeft — en genereert vervolgens automatisch een volledige API, zonder dat er code nodig is.
Door Directus zelf te hosten op je eigen VPS houd je je content, media-activa en gebruikersgegevens volledig onder controle. Je vermijdt prijzen per gebruiker, API-snelheidsbeperkingen en het risico van vendor lock-in, terwijl je de flexibiliteit krijgt om het platform uit te breiden met aangepaste extensies, webhooks en integraties die zijn afgestemd op jouw workflow.
Key features van Directus
Automatisch gegenereerde API's
Elk datamodel dat u creëert, genereert direct REST- en GraphQL-eindpunten, waardoor handmatige API-ontwikkeling overbodig wordt.
Intuïtieve beheerdersinterface
Niet-technische gebruikers kunnen inhoud, media en gestructureerde gegevens beheren via een verfijnde interface zonder code aan te raken.
Op rollen gebaseerde machtigingen
Definieer gedetailleerde toegangsregels per rol, collectie en veld om precies te bepalen wie welke gegevens kan lezen of schrijven.
Realtime-abonnementen
Op WebSocket gebaseerde abonnementen laten clientapplicaties onmiddellijk reageren op gegevenswijzigingen zonder polling.
Uitbreidbare architectuur
Aangepaste hooks, modules en weergavecomponenten stellen u in staat om Directus aan te passen aan elke contentworkflow of integratievereiste.
Waarom zou je Directus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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