Directus is een flexibel, open-source headless CMS dat bovenop elke SQL-database draait en onmiddellijk een dynamische REST- en GraphQL-API biedt, samen met een intuïtieve admin-interface. In tegenstelling tot CMS-platforms die rigide contentstructuren opleggen, laat Directus je gegevens precies modelleren zoals je applicatie ze nodig heeft — en genereert vervolgens automatisch een volledige API, zonder dat er code nodig is.

Door Directus zelf te hosten op je eigen VPS houd je je content, media-activa en gebruikersgegevens volledig onder controle. Je vermijdt prijzen per gebruiker, API-snelheidsbeperkingen en het risico van vendor lock-in, terwijl je de flexibiliteit krijgt om het platform uit te breiden met aangepaste extensies, webhooks en integraties die zijn afgestemd op jouw workflow.