Tot wel 69% korting voor autobrr

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Moderne downloadautomatiseringstool die indexer IRC-kanalen in realtime monitort om torrents te pakken zodra ze worden aangekondigd.

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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 131,76 € (normale prijs 431,76 €). Verlengbaar voor 11,99 €/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met autobrr kunt bouwen

autobrr is een geavanceerd platform voor downloadautomatisering voor torrents en usenet dat de functionaliteit van tools zoals autodl-irssi, trackarr en flexget bundelt in één moderne oplossing. Het maakt verbinding met IRC-kanalen van indexeerders waar nieuwe releases onmiddellijk na uploaden worden aangekondigd. Vervolgens past het jouw filterregels toe en stuurt het overeenkomende torrentbestanden door naar jouw gekozen downloadclient — allemaal in realtime, zonder polling-vertragingen.

autobrr zelf hosten op een VPS garandeert 24/7 IRC-kanaalbewaking met persistente verbindingen die een thuiscomputer met een dynamisch IP-adres of geplande uitvaltijd niet betrouwbaar kan onderhouden. Continu draaien op een dedicated infrastructuur betekent dat jouw automatisering nooit een freeleech-periode, een release met beperkte seeders, of een tijdgevoelige ratio-opportuniteit op private trackers mist.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van autobrr

Realtime IRC-monitoring

Permanente verbindingen met IRC-aankondigingskanalen van indexeerders detecteren nieuwe releases op het moment dat ze worden geüpload, voordat RSS-feeds of API-polling ze zouden zien.

Geavanceerde filterregels

Bouw complexe filters gebaseerd op grootte, categorie, uploader, releasegroep, resolutie en aangepaste regex-patronen om precies te pakken wat je wilt en niets anders.

Multi-client ondersteuning

Gegrepen torrents rechtstreeks verzenden naar qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, of naar volgmappen — waarbij verschillende filters automatisch naar verschillende clients worden gerouteerd.

arr integratie

Native integratie met Radarr, Sonarr, Lidarr en Whisparr laat autobrr controleren of een release daadwerkelijk gewenst is voordat deze wordt gedownload, waardoor verspilde bandbreedte wordt geëlimineerd.

Statistieken en geschiedenis

Volg downloadtellingen, filter trefferpercentages en raadpleeg de geschiedenis via de webinterface, zodat u uw regels kunt afstemmen en de prestaties van uw automatisering in de loop van de tijd kunt begrijpen.

Waarom zou je autobrr op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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