Installeer autobrr met één-klik installatie.
Moderne downloadautomatiseringstool die indexer IRC-kanalen in realtime monitort om torrents te pakken zodra ze worden aangekondigd.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met autobrr kunt bouwen
autobrr is een geavanceerd platform voor downloadautomatisering voor torrents en usenet dat de functionaliteit van tools zoals autodl-irssi, trackarr en flexget bundelt in één moderne oplossing. Het maakt verbinding met IRC-kanalen van indexeerders waar nieuwe releases onmiddellijk na uploaden worden aangekondigd. Vervolgens past het jouw filterregels toe en stuurt het overeenkomende torrentbestanden door naar jouw gekozen downloadclient — allemaal in realtime, zonder polling-vertragingen.
autobrr zelf hosten op een VPS garandeert 24/7 IRC-kanaalbewaking met persistente verbindingen die een thuiscomputer met een dynamisch IP-adres of geplande uitvaltijd niet betrouwbaar kan onderhouden. Continu draaien op een dedicated infrastructuur betekent dat jouw automatisering nooit een freeleech-periode, een release met beperkte seeders, of een tijdgevoelige ratio-opportuniteit op private trackers mist.
Key features van autobrr
Realtime IRC-monitoring
Permanente verbindingen met IRC-aankondigingskanalen van indexeerders detecteren nieuwe releases op het moment dat ze worden geüpload, voordat RSS-feeds of API-polling ze zouden zien.
Geavanceerde filterregels
Bouw complexe filters gebaseerd op grootte, categorie, uploader, releasegroep, resolutie en aangepaste regex-patronen om precies te pakken wat je wilt en niets anders.
Multi-client ondersteuning
Gegrepen torrents rechtstreeks verzenden naar qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, of naar volgmappen — waarbij verschillende filters automatisch naar verschillende clients worden gerouteerd.
arr integratie
Native integratie met Radarr, Sonarr, Lidarr en Whisparr laat autobrr controleren of een release daadwerkelijk gewenst is voordat deze wordt gedownload, waardoor verspilde bandbreedte wordt geëlimineerd.
Statistieken en geschiedenis
Volg downloadtellingen, filter trefferpercentages en raadpleeg de geschiedenis via de webinterface, zodat u uw regels kunt afstemmen en de prestaties van uw automatisering in de loop van de tijd kunt begrijpen.
Waarom zou je autobrr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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