autobrr is een geavanceerd platform voor downloadautomatisering voor torrents en usenet dat de functionaliteit van tools zoals autodl-irssi, trackarr en flexget bundelt in één moderne oplossing. Het maakt verbinding met IRC-kanalen van indexeerders waar nieuwe releases onmiddellijk na uploaden worden aangekondigd. Vervolgens past het jouw filterregels toe en stuurt het overeenkomende torrentbestanden door naar jouw gekozen downloadclient — allemaal in realtime, zonder polling-vertragingen.

autobrr zelf hosten op een VPS garandeert 24/7 IRC-kanaalbewaking met persistente verbindingen die een thuiscomputer met een dynamisch IP-adres of geplande uitvaltijd niet betrouwbaar kan onderhouden. Continu draaien op een dedicated infrastructuur betekent dat jouw automatisering nooit een freeleech-periode, een release met beperkte seeders, of een tijdgevoelige ratio-opportuniteit op private trackers mist.