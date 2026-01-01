Installeer ILLA Builder met één klik.
Open-source low-code platform voor het visueel bouwen van interne tools, dashboards en beheerpanelen.
Kies een VPS-abonnement voor ILLA Builder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ILLA Builder kunt bouwen
ILLA Builder is een open-source low-code ontwikkelplatform waarmee teams interne tools, dashboards en beheerderspanelen kunnen bouwen zonder uitgebreide front-end engineering. Een drag-and-drop componentenbibliotheek, gecombineerd met ondersteuning voor meer dan 40 integraties — waaronder PostgreSQL, MySQL, REST API's en GraphQL — betekent dat ontwikkelaars echte gegevensbronnen kunnen verbinden en werkende applicaties kunnen leveren in uren in plaats van weken.
Zelf-hosten van ILLA Builder op uw VPS houdt bedrijfsgegevens binnen uw eigen infrastructuur, waardoor zorgen over SaaS-gegevensdelingsbeleid of prijzen per gebruiker worden weggenomen. De alles-in-één Docker-image bundelt alles wat nodig is om het platform te draaien, met persistente volumes die ervoor zorgen dat uw projecten en verbonden bronnen behouden blijven bij herstarts en updates.
Key features van ILLA Builder
Drag-and-drop bouwer
Stel gebruikersinterfaces samen uit een uitgebreide bibliotheek van componenten — tabellen, formulieren, grafieken en meer — door ze naar een canvas te slepen, zonder lay-outcode te schrijven.
40+ data-integraties
Maak rechtstreeks verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API's, GraphQL en andere populaire services om uw apps van live gegevens te voorzien.
JavaScript overal
Schrijf aangepaste logica inline met JavaScript om gegevens te transformeren, acties te activeren en voorwaardelijk gedrag toe te voegen, verder dan wat no-code tools doorgaans toestaan.
Realtime samenwerking
Meerdere teamleden kunnen tegelijkertijd dezelfde applicatie bewerken, waardoor het praktisch is voor engineering- en operationele teams om samen te bouwen en te itereren.
Zelf-gehoste gegevensbeheer
Het draaien op uw eigen VPS houdt alle verbonden gegevensbronnen en applicatielogica binnen uw infrastructuur, ter ondersteuning van compliance en vereisten voor gegevenslocatie.
Waarom zou je ILLA Builder op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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