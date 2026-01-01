ILLA Builder is een open-source low-code ontwikkelplatform waarmee teams interne tools, dashboards en beheerderspanelen kunnen bouwen zonder uitgebreide front-end engineering. Een drag-and-drop componentenbibliotheek, gecombineerd met ondersteuning voor meer dan 40 integraties — waaronder PostgreSQL, MySQL, REST API's en GraphQL — betekent dat ontwikkelaars echte gegevensbronnen kunnen verbinden en werkende applicaties kunnen leveren in uren in plaats van weken.

Zelf-hosten van ILLA Builder op uw VPS houdt bedrijfsgegevens binnen uw eigen infrastructuur, waardoor zorgen over SaaS-gegevensdelingsbeleid of prijzen per gebruiker worden weggenomen. De alles-in-één Docker-image bundelt alles wat nodig is om het platform te draaien, met persistente volumes die ervoor zorgen dat uw projecten en verbonden bronnen behouden blijven bij herstarts en updates.