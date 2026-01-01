Implementeer NocoDB met één-klik installatie.
Open-source Airtable-alternatief dat elke SQL-database omzet in een collaboratieve spreadsheet met automatisch gegenereerde API's.
Kies een VPS-abonnement voor NocoDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NocoDB kunt bouwen
NocoDB is het toonaangevende open-source Airtable-alternatief, dat PostgreSQL, MySQL en andere SQL-databases omzet in intuïtieve spreadsheetinterfaces die niet-technische gebruikers vol vertrouwen kunnen beheren. Het biedt raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven, naast automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, uitgebreide veldtypen en realtime samenwerking — allemaal zonder prijs per gebruiker.
NocoDB zelf hosten op uw VPS zorgt ervoor dat gevoelige bedrijfsgegevens uw infrastructuur nooit verlaten, elimineert prijsbeperkingen op basis van het aantal gebruikers en geeft uw team de volledige kracht van een relationele database achter een no-code front-end die iedereen kan gebruiken.
Key features van NocoDB
Meerdere weergavetypes
Schakel tussen raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven voor dezelfde gegevens, zodat elk teamlid kan werken in het formaat dat bij hun workflow past.
Automatisch gegenereerde API's
Elke tabel exposeert automatisch REST- en GraphQL-eindpunten, waardoor ontwikkelaars aangepaste integraties en front-ends kunnen bouwen zonder backendcode te schrijven.
Rijke veldtypen
Bijlagen, formules, lookups, rollups en gekoppelde records brengen spreadsheetkracht naar uw relationele gegevens zonder complexe SQL-query's.
Fijnmazige toegangscontrole
Stel werkruimte-, basis- en tabelniveau-machtigingen in met rolbeheer, zodat elk teamlid alleen ziet wat ze nodig hebben.
Webhook-automatisering
Trigger externe workflows en integraties automatisch wanneer gegevens veranderen, en verbind NocoDB met uw bestaande tools zonder aangepaste code.
Airtable Import
Migreer bestaande Airtable-bases, CSV-bestanden of Excel-bladen met schemadetectie, waardoor het gemakkelijk is om over te stappen zonder uw gegevens helemaal opnieuw op te bouwen.
Waarom zou je NocoDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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