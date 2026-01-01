NocoDB is het toonaangevende open-source Airtable-alternatief, dat PostgreSQL, MySQL en andere SQL-databases omzet in intuïtieve spreadsheetinterfaces die niet-technische gebruikers vol vertrouwen kunnen beheren. Het biedt raster-, kanban-, galerij-, kalender- en formulierweergaven, naast automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, uitgebreide veldtypen en realtime samenwerking — allemaal zonder prijs per gebruiker.

NocoDB zelf hosten op uw VPS zorgt ervoor dat gevoelige bedrijfsgegevens uw infrastructuur nooit verlaten, elimineert prijsbeperkingen op basis van het aantal gebruikers en geeft uw team de volledige kracht van een relationele database achter een no-code front-end die iedereen kan gebruiken.