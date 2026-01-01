Gramps Web is de collaboratieve webinterface voor Gramps, het meest gebruikte open-source genealogieplatform. Het transformeert uw privé stamboomdatabase in een webapplicatie voor meerdere gebruikers — toegankelijk vanuit elke browser — compleet met interactieve grafieken, kaarten, full-text zoeken en DNA-analysetools. In tegenstelling tot cloud-genealogiediensten die geld verdienen met uw familiegeschiedenisgegevens, draait Gramps Web volledig op uw eigen VPS, waardoor elk voorouderrecord, document en foto volledig onder uw controle blijft.

Gramps Web gebruikt het native databaseformaat van Gramps, zodat bestaande desktop Gramps-gegevens direct worden geïmporteerd en wijzigingen die via de webinterface zijn aangebracht, worden gesynchroniseerd met de desktop-app. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de stamboombeheerder en -eigenaar.