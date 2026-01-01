Tot wel 69% korting voor Gramps Web

Implementeer Gramps Web met één-klik installatie.

Zelf-gehost genealogieplatform voor het bouwen, verkennen en delen van stambomen vanuit elke browser.

Start nu je applicatie
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Gramps Web met één-klik installatie.

Kies een VPS-abonnement voor Gramps Web

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Gramps Web kunt bouwen

Gramps Web is de collaboratieve webinterface voor Gramps, het meest gebruikte open-source genealogieplatform. Het transformeert uw privé stamboomdatabase in een webapplicatie voor meerdere gebruikers — toegankelijk vanuit elke browser — compleet met interactieve grafieken, kaarten, full-text zoeken en DNA-analysetools. In tegenstelling tot cloud-genealogiediensten die geld verdienen met uw familiegeschiedenisgegevens, draait Gramps Web volledig op uw eigen VPS, waardoor elk voorouderrecord, document en foto volledig onder uw controle blijft.

Gramps Web gebruikt het native databaseformaat van Gramps, zodat bestaande desktop Gramps-gegevens direct worden geïmporteerd en wijzigingen die via de webinterface zijn aangebracht, worden gesynchroniseerd met de desktop-app. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de stamboombeheerder en -eigenaar.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Gramps Web

Interactieve familiestambomen

Waaiervormige stambomen, stamboomweergaven, afstammingsbomen en tijdlijnvisualisaties bieden verschillende perspectieven op uw familiegeschiedenis in de browser.

Zoeken in volledige tekst

Zoek direct in elke persoon, plaats, gebeurtenis, bron en notitie in uw stamboom – inclusief inhoud in bijgevoegde documenten en media.

Desktopsynchronisatie

Gebruikt het native databaseformaat van Gramps voor bidirectionele synchronisatie met de Gramps desktop-app, zodat web- en desktopbewerkingen synchroon blijven.

Samenwerking met meerdere gebruikers

Nodig familieleden uit met op rollen gebaseerde machtigingen — redacteuren kunnen records toevoegen, terwijl kijkers alleen kunnen bladeren, waardoor uw gegevens georganiseerd blijven.

DNA-analysetools

Chromosoombrowser, visualisatie van gedeelde DNA-segmenten en kitbeheer voor het integreren van genetische genealogische gegevens naast traditionele archieven.

Waarom zou je Gramps Web op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

Omkar
Omkar

Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

Sylvain
Sylvain

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.

Martin K
Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

Ontdek meer apps om te implementeren

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Zelfgehoste server voor Anki-synchronisatie met ondersteuning voor meerdere gebruikers, back-ups en webdashboard

Implementeren
Blender

Blender

Browsergebaseerde suite voor 3D-modellering, animatie en rendering

Implementeren
CommaFeed

CommaFeed

Zelf-gehoste, op Google Reader geïnspireerde RSS-lezer met sneltoetsen en mobiele apps

Implementeren
Bekijk alle aanvragen

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.