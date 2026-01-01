Implementeer Gramps Web met één-klik installatie.
Zelf-gehost genealogieplatform voor het bouwen, verkennen en delen van stambomen vanuit elke browser.
Kies een VPS-abonnement voor Gramps Web
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gramps Web kunt bouwen
Gramps Web is de collaboratieve webinterface voor Gramps, het meest gebruikte open-source genealogieplatform. Het transformeert uw privé stamboomdatabase in een webapplicatie voor meerdere gebruikers — toegankelijk vanuit elke browser — compleet met interactieve grafieken, kaarten, full-text zoeken en DNA-analysetools. In tegenstelling tot cloud-genealogiediensten die geld verdienen met uw familiegeschiedenisgegevens, draait Gramps Web volledig op uw eigen VPS, waardoor elk voorouderrecord, document en foto volledig onder uw controle blijft.
Gramps Web gebruikt het native databaseformaat van Gramps, zodat bestaande desktop Gramps-gegevens direct worden geïmporteerd en wijzigingen die via de webinterface zijn aangebracht, worden gesynchroniseerd met de desktop-app. De eerste gebruiker die zich registreert, wordt de stamboombeheerder en -eigenaar.
Key features van Gramps Web
Interactieve familiestambomen
Waaiervormige stambomen, stamboomweergaven, afstammingsbomen en tijdlijnvisualisaties bieden verschillende perspectieven op uw familiegeschiedenis in de browser.
Zoeken in volledige tekst
Zoek direct in elke persoon, plaats, gebeurtenis, bron en notitie in uw stamboom – inclusief inhoud in bijgevoegde documenten en media.
Desktopsynchronisatie
Gebruikt het native databaseformaat van Gramps voor bidirectionele synchronisatie met de Gramps desktop-app, zodat web- en desktopbewerkingen synchroon blijven.
Samenwerking met meerdere gebruikers
Nodig familieleden uit met op rollen gebaseerde machtigingen — redacteuren kunnen records toevoegen, terwijl kijkers alleen kunnen bladeren, waardoor uw gegevens georganiseerd blijven.
DNA-analysetools
Chromosoombrowser, visualisatie van gedeelde DNA-segmenten en kitbeheer voor het integreren van genetische genealogische gegevens naast traditionele archieven.
Waarom zou je Gramps Web op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ontdek meer apps om te implementeren
Anki Sync Server Enhanced
Zelfgehoste server voor Anki-synchronisatie met ondersteuning voor meerdere gebruikers, back-ups en webdashboard