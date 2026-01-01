Radicale is een kleine, eenvoudige, probleemloze CalDAV (agenda) en CardDAV (contacten) server geschreven in Python. Het ondersteunt de standaardprotocollen die elk modern besturingssysteem native ondersteunt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — zodat agenda's en contacten synchroniseren met uw apparaten zonder dat u aangepaste apps of browserextensies hoeft te installeren.

Door Radicale zelf te hosten op uw VPS blijven alle evenementen, adressen en gedeelde agenda's op infrastructuur die u beheert, in plaats van deze over te dragen aan een agenda SaaS. De server slaat collecties op als platte bestanden op schijf, vereist geen database en draait comfortabel naast andere apps dankzij zijn kleine Python-voetafdruk.