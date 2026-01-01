Installeer Radicale met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste CalDAV- en CardDAV-server voor het synchroniseren van agenda's en contacten op al uw apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor Radicale
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Radicale kunt bouwen
Radicale is een kleine, eenvoudige, probleemloze CalDAV (agenda) en CardDAV (contacten) server geschreven in Python. Het ondersteunt de standaardprotocollen die elk modern besturingssysteem native ondersteunt — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — zodat agenda's en contacten synchroniseren met uw apparaten zonder dat u aangepaste apps of browserextensies hoeft te installeren.
Door Radicale zelf te hosten op uw VPS blijven alle evenementen, adressen en gedeelde agenda's op infrastructuur die u beheert, in plaats van deze over te dragen aan een agenda SaaS. De server slaat collecties op als platte bestanden op schijf, vereist geen database en draait comfortabel naast andere apps dankzij zijn kleine Python-voetafdruk.
Key features van Radicale
Standaard CalDAV en CardDAV
Native synchronisatie met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME en KDE zonder clients van derden — elk modern besturingssysteem ondersteunt de protocollen standaard.
Bestandsgebaseerde opslag
Agenda's en contacten bestaan als gewone iCalendar- en vCard-bestanden op schijf — eenvoudig te back-uppen, versiebeheer toe te passen of te migreren zonder database-dumps.
Multi-user met delen
Elke geauthenticeerde gebruiker krijgt zijn eigen collecties, met optionele deelregels voor gedeelde familie- of teamagenda's.
Gering resourceverbruik
Pure-Python-server zonder database start binnen enkele seconden en gebruikt tientallen megabytes aan geheugen — perfect voor de kleinste VPS-abonnementen.
Webbeheerinterface
De ingebouwde browser-interface stelt gebruikers in staat om collecties te bekijken, CalDAV/CardDAV URL's te kopiëren voor clientconfiguratie, en te controleren of alles werkt.
Reverse-proxy vriendelijk
Ontworpen om achter nginx, Apache of Traefik te werken met stroomopwaartse HTTPS-beëindiging, zodat de implementatie eenvoudig en veilig is.
Waarom zou je Radicale op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.