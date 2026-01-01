Implementeer Morphic met één klik installatie.
Open-source AI-zoekmachine die generatieve, geciteerde antwoorden levert in plaats van lijsten met links.
Kies een VPS-abonnement voor Morphic
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Morphic kunt bouwen
Morphic is een open-source AI-gestuurde zoekmachine die grote taalmodellen combineert met realtime webzoekopdrachten om gestructureerde antwoorden met bronvermelding te produceren. In plaats van een gerangschikte lijst met links, leest en synthetiseert Morphic webinhoud zodat gebruikers een direct antwoord krijgen met referenties die ze kunnen verifiëren. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale Ollama-modellen, waardoor u de AI-backend kunt kiezen die bij uw behoeften past.
Door Morphic zelf te hosten, blijven alle zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op uw eigen server. Deze implementatie bundelt SearXNG als de zoek-backend, dus er is geen extern zoek-API-abonnement vereist — alleen een AI-provider sleutel en uw VPS.
Key features van Morphic
Generatieve geciteerde antwoorden
Morphic synthetiseert informatie uit meerdere bronnen en presenteert een gestructureerd antwoord met inline citaten, zodat gebruikers elke bewering kunnen lezen en verifiëren.
Multi-provider AI-ondersteuning
Schakel tussen OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, of een lokale Ollama-instantie zonder de interface te wijzigen — werk gewoon uw API-sleutel bij.
Permanente chatgeschiedenis
Elke zoekconversatie wordt opgeslagen in PostgreSQL, zodat gebruikers kunnen terugkeren naar eerdere gesprekken, vervolgvragen kunnen stellen en resultaten kunnen delen via een link.
Gebundelde privézoekopdracht
SearXNG is inbegrepen als de backend voor webzoekopdrachten, wat betekent dat er geen zoek-API-abonnement nodig is en zoekopdrachten nooit commerciële zoekmachineproviders bereiken.
Vervolgvragen
Morphic ondersteunt meerbeurtige gesprekken binnen een zoekthread, waardoor gebruikers elk antwoord kunnen verfijnen, uitbreiden of omleiden zonder opnieuw te beginnen.
Waarom zou je Morphic op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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