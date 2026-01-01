Morphic is een open-source AI-gestuurde zoekmachine die grote taalmodellen combineert met realtime webzoekopdrachten om gestructureerde antwoorden met bronvermelding te produceren. In plaats van een gerangschikte lijst met links, leest en synthetiseert Morphic webinhoud zodat gebruikers een direct antwoord krijgen met referenties die ze kunnen verifiëren. Het ondersteunt OpenAI, Anthropic, Google Gemini en lokale Ollama-modellen, waardoor u de AI-backend kunt kiezen die bij uw behoeften past.

Door Morphic zelf te hosten, blijven alle zoekopdrachten en gespreksgeschiedenis op uw eigen server. Deze implementatie bundelt SearXNG als de zoek-backend, dus er is geen extern zoek-API-abonnement vereist — alleen een AI-provider sleutel en uw VPS.