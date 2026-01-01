Installeer GIMP in één klik.
Professionele open-source afbeeldingseditor toegankelijk vanuit elke browser via een externe desktopinterface.
Kies een VPS-abonnement voor GIMP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GIMP kunt bouwen
GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een gratis, open-source rastergrafisch bewerkingsprogramma met een functionaliteit die vergelijkbaar is met commerciële tools. Het verwerkt fotoretouchering, kleurcorrectie, compositing op basis van lagen, digitaal schilderen en grafisch ontwerp in één enkele applicatie. Deze sjabloon draait GIMP in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, zodat uw volledige bewerkingsomgeving vanaf elk apparaat bereikbaar is zonder lokaal iets te installeren.
GIMP hosten op een VPS betekent dat uw aangepaste penselen, scripts en projectbestanden altijd beschikbaar zijn vanaf elke machine. Toegewezen CPU- en RAM-bronnen verwerken grote canvassen en batch-exporttaken die een lokaal apparaat met lage specificaties zouden belasten.
Key features van GIMP
Browsergebaseerde toegang
Krijg toegang tot een volledige GIMP-werkruimte vanaf elke moderne browser via KasmVNC — geen lokale installatie vereist op welk apparaat dan ook.
Geavanceerde retoucheertools
Professionele fotoretouchering, kleurcorrectie, toonmapping en herstelgereedschappen voor fotografen en ontwerpers.
Laagcompositing
Laaggebaseerde bewerking met maskers, overvloeimodi en groepering voor complexe beeldcomposities.
Scriptautomatisering
Script-Fu en Python-Fu scripting automatiseren herhalende taken en maken batchverwerking van grote afbeeldingsreeksen mogelijk.
Brede formaatondersteuning
Open, bewerk en exporteer honderden bestandsformaten, waaronder PSD, TIFF, WebP en RAW, zonder conversietools.
Waarom zou je GIMP op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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