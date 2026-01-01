GIMP (GNU Image Manipulation Program) is een gratis, open-source rastergrafisch bewerkingsprogramma met een functionaliteit die vergelijkbaar is met commerciële tools. Het verwerkt fotoretouchering, kleurcorrectie, compositing op basis van lagen, digitaal schilderen en grafisch ontwerp in één enkele applicatie. Deze sjabloon draait GIMP in een via de browser toegankelijke desktop via KasmVNC, zodat uw volledige bewerkingsomgeving vanaf elk apparaat bereikbaar is zonder lokaal iets te installeren.

GIMP hosten op een VPS betekent dat uw aangepaste penselen, scripts en projectbestanden altijd beschikbaar zijn vanaf elke machine. Toegewezen CPU- en RAM-bronnen verwerken grote canvassen en batch-exporttaken die een lokaal apparaat met lage specificaties zouden belasten.