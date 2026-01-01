Plone is een volwassen, enterprise-grade open-source CMS gebouwd op een solide Python-fundament. Het drijft duizenden sites aan bij overheidsinstanties, universiteiten, NGO's en wereldwijde bedrijven, met een staat van dienst van meer dan 20 jaar zonder één gemelde remote code execution-kwetsbaarheid. Plone 6 wordt geleverd met de Classic UI — een volledig uitgeruste redactionele omgeving met gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole, meertalige inhoud, versiebeheer en een rijk add-on ecosysteem van meer dan 300 pakketten.

Plone zelf hosten op je VPS geeft je volledig eigendom over je inhoud en gebruikersgegevens, geen licenties per gebruiker, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden via Python-add-ons en een REST API die headless en hybride publicatieworkflows aandrijft.