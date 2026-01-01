Installeer Plone in één-klik-installatie.
Veilig, open-source contentmanagementsysteem dat al meer dan twee decennia wordt vertrouwd door overheden, universiteiten en bedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Plone
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plone kunt bouwen
Plone is een volwassen, enterprise-grade open-source CMS gebouwd op een solide Python-fundament. Het drijft duizenden sites aan bij overheidsinstanties, universiteiten, NGO's en wereldwijde bedrijven, met een staat van dienst van meer dan 20 jaar zonder één gemelde remote code execution-kwetsbaarheid. Plone 6 wordt geleverd met de Classic UI — een volledig uitgeruste redactionele omgeving met gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole, meertalige inhoud, versiebeheer en een rijk add-on ecosysteem van meer dan 300 pakketten.
Plone zelf hosten op je VPS geeft je volledig eigendom over je inhoud en gebruikersgegevens, geen licenties per gebruiker, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden via Python-add-ons en een REST API die headless en hybride publicatieworkflows aandrijft.
Key features van Plone
Beveiliging van enterprise-kwaliteit
Plone heeft een 20-jarig beveiligingsrecord en een toegewijd beveiligingsteam — waardoor het de CMS bij uitstek is voor overheids- en zorgorganisaties die zich geen datalekken kunnen veroorloven.
Fijne toegangscontrole
Definieer rollen en machtigingen op elk niveau van de inhoudsstructuur, zodat redacteuren, recensenten en lezers elk alleen datgene zien en wijzigen waartoe zij geautoriseerd zijn.
Volledige contentversiebeheer
Elke inhoudelijke wijziging wordt bijgehouden en is omkeerbaar — vergelijk versies, herstel eerdere statussen en behoud een volledig auditspoor zonder extra plugins.
Meertalige ondersteuning
Beheer content in meerdere talen met ingebouwde vertaalworkflows, taalbewuste navigatie en publicatiebeheer per taal.
REST API
De plone.restapi laag stelt alle inhoud en configuratie beschikbaar als JSON-eindpunten, waardoor headless publishing, mobiele apps en integraties van derden mogelijk worden.
Uitbreidbaar add-on-ecosysteem
Meer dan 300 community-add-ons omvatten e-commerce, LDAP-authenticatie, geavanceerd zoeken en aangepaste workflows — allemaal installeerbaar zonder de core te forken.
Waarom zou je Plone op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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