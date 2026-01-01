Implementeer Apache Kvrocks met één klik installatie.
Schijfgebaseerde sleutel-waarde database met Redis-protocol die veel meer gegevens per gigabyte RAM opslaat dan in-memory Redis.
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Wat je met Apache Kvrocks kunt bouwen
Apache Kvrocks is een gedistribueerde NoSQL key-value database die het Redis RESP-protocol spreekt, maar gegevens op schijf opslaat via RocksDB in plaats van de volledige dataset in het geheugen te bewaren. Het resultaat is een drop-in doelwit voor elke Redis-client die aanzienlijk grotere datasets op dezelfde hardware kan opslaan, ideaal voor workloads waarbij in-memory Redis te duur wordt.
Kvrocks ondersteunt alle belangrijke Redis-datatypen, namespaces met tokens per tenant, asynchrone binlog-replicatie, Redis Sentinel voor failover en een centraal beheerde clustermodus. Het zelf hosten van Kvrocks op een VPS geeft applicaties een persistente Redis-compatibele opslag met volledige controle over RocksDB-tuning, compressie en opslagindeling, zonder de prijzen van beheerde services.
Key features van Apache Kvrocks
Redis Protocol Compatibel
Werkt met elke Redis-clientbibliotheek door het standaard RESP-protocol te spreken op poort 6666 — strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets, streams en bitmaps gedragen zich allemaal als Redis.
Schijfgebaseerde opslag
De RocksDB-engine bewaart de volledige dataset op schijf, waardoor de capaciteit schaalt met opslag in plaats van RAM, en vaak tientallen keren meer gegevens per VPS kan bevatten dan Redis.
Naamruimten met Tokens
Ondersteuning voor multi-tenant namespaces wijst een afzonderlijk token toe aan elke logische database, zodat één enkele Kvrocks-instantie veilig kan worden gedeeld tussen applicaties.
Asynchrone Replicatie
MySQL-stijl binlog-replicatie stuurt schrijfbewerkingen naar replica's voor leesschaling, back-up en noodherstel zonder de primaire database te verstoren.
Cluster en Sentinel
Native Redis-clustermodus en Redis Sentinel-compatibiliteit maken horizontale sharding en automatische failover mogelijk met behulp van bestaande Redis-tools.
Waarom zou je Apache Kvrocks op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
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