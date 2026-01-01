Apache Kvrocks is een gedistribueerde NoSQL key-value database die het Redis RESP-protocol spreekt, maar gegevens op schijf opslaat via RocksDB in plaats van de volledige dataset in het geheugen te bewaren. Het resultaat is een drop-in doelwit voor elke Redis-client die aanzienlijk grotere datasets op dezelfde hardware kan opslaan, ideaal voor workloads waarbij in-memory Redis te duur wordt.

Kvrocks ondersteunt alle belangrijke Redis-datatypen, namespaces met tokens per tenant, asynchrone binlog-replicatie, Redis Sentinel voor failover en een centraal beheerde clustermodus. Het zelf hosten van Kvrocks op een VPS geeft applicaties een persistente Redis-compatibele opslag met volledige controle over RocksDB-tuning, compressie en opslagindeling, zonder de prijzen van beheerde services.