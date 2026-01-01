Tot wel 69% korting voor Apache Kvrocks

Implementeer Apache Kvrocks met één klik installatie.

Schijfgebaseerde sleutel-waarde database met Redis-protocol die veel meer gegevens per gigabyte RAM opslaat dan in-memory Redis.

Start nu je applicatie
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Apache Kvrocks met één klik installatie.

Kies een VPS-abonnement voor Apache Kvrocks

69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache Kvrocks kunt bouwen

Apache Kvrocks is een gedistribueerde NoSQL key-value database die het Redis RESP-protocol spreekt, maar gegevens op schijf opslaat via RocksDB in plaats van de volledige dataset in het geheugen te bewaren. Het resultaat is een drop-in doelwit voor elke Redis-client die aanzienlijk grotere datasets op dezelfde hardware kan opslaan, ideaal voor workloads waarbij in-memory Redis te duur wordt.

Kvrocks ondersteunt alle belangrijke Redis-datatypen, namespaces met tokens per tenant, asynchrone binlog-replicatie, Redis Sentinel voor failover en een centraal beheerde clustermodus. Het zelf hosten van Kvrocks op een VPS geeft applicaties een persistente Redis-compatibele opslag met volledige controle over RocksDB-tuning, compressie en opslagindeling, zonder de prijzen van beheerde services.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Apache Kvrocks

Redis Protocol Compatibel

Werkt met elke Redis-clientbibliotheek door het standaard RESP-protocol te spreken op poort 6666 — strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets, streams en bitmaps gedragen zich allemaal als Redis.

Schijfgebaseerde opslag

De RocksDB-engine bewaart de volledige dataset op schijf, waardoor de capaciteit schaalt met opslag in plaats van RAM, en vaak tientallen keren meer gegevens per VPS kan bevatten dan Redis.

Naamruimten met Tokens

Ondersteuning voor multi-tenant namespaces wijst een afzonderlijk token toe aan elke logische database, zodat één enkele Kvrocks-instantie veilig kan worden gedeeld tussen applicaties.

Asynchrone Replicatie

MySQL-stijl binlog-replicatie stuurt schrijfbewerkingen naar replica's voor leesschaling, back-up en noodherstel zonder de primaire database te verstoren.

Cluster en Sentinel

Native Redis-clustermodus en Redis Sentinel-compatibiliteit maken horizontale sharding en automatische failover mogelijk met behulp van bestaande Redis-tools.

Waarom zou je Apache Kvrocks op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

Omkar
Omkar

Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

Sylvain
Sylvain

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.

Martin K
Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

Ontdek meer apps om te implementeren

Apache Amoro

Apache Amoro

Lakehouse-beheer voor Iceberg en Paimon met zelfoptimaliserend dashboard

Implementeren
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Multi-primaire NoSQL-documentdatabase met een HTTP/JSON API en offline synchronisatie

Implementeren
Apache Doris

Apache Doris

Realtime MPP-analysedatabase voor subseconde SQL en uniforme datawarehousing

Implementeren
Bekijk alle aanvragen

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.