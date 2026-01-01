Flagsmith is een open-source feature flag en remote config platform waarmee ontwikkelaars code achter toggles kunnen uitrollen, functies kunnen richten op gebruikerssegmenten en A/B-tests kunnen uitvoeren zonder opnieuw te implementeren. Gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor LaunchDarkly en Split, biedt het per-omgeving vlagwaarden, percentage-uitrol, multivariate variaties, auditlogs en SDK's voor elke belangrijke programmeertaal en mobiel framework.

Het zelf hosten van Flagsmith op uw VPS houdt elke feature flag, gebruikerssegment en uitrolbeslissing binnen uw infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan die zou kunnen zien hoe uw product wordt uitgerold. De gebundelde taakprocessor verwerkt webhooklevering, geplande vlagwijzigingen en archivering van auditlogs asynchroon zonder vlagevaluatieverzoeken te blokkeren.