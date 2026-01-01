Installeer Flagsmith met één-klik installatie.
Open-source feature flag- en remote config-service voor het 'dark' uitrollen van code, het uitvoeren van A/B-tests en het targeten van gebruikers per segment.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flagsmith kunt bouwen
Flagsmith is een open-source feature flag en remote config platform waarmee ontwikkelaars code achter toggles kunnen uitrollen, functies kunnen richten op gebruikerssegmenten en A/B-tests kunnen uitvoeren zonder opnieuw te implementeren. Gebouwd als een zelf-gehost alternatief voor LaunchDarkly en Split, biedt het per-omgeving vlagwaarden, percentage-uitrol, multivariate variaties, auditlogs en SDK's voor elke belangrijke programmeertaal en mobiel framework.
Het zelf hosten van Flagsmith op uw VPS houdt elke feature flag, gebruikerssegment en uitrolbeslissing binnen uw infrastructuur, in plaats van via een SaaS van derden te gaan die zou kunnen zien hoe uw product wordt uitgerold. De gebundelde taakprocessor verwerkt webhooklevering, geplande vlagwijzigingen en archivering van auditlogs asynchroon zonder vlagevaluatieverzoeken te blokkeren.
Key features van Flagsmith
Vlaggen en configuratie op afstand
Schakel functies in of uit, richt op gebruikerssegmenten, lever multivariate variaties en bied configuratiewaarden op afstand aan vanuit één platform.
Promotie in meerdere omgevingen
Promoot vlagwaarden van ontwikkeling naar staging naar productie met één-klik kopiëren en per-omgeving overschrijvingen voor veilige uitrol.
Percentage-uitrol
Functies geleidelijk uitrollen op basis van een percentage van het verkeer met 'sticky bucketing' per gebruiker, zodat dezelfde gebruiker een consistente behandeling ziet over verschillende sessies heen.
Audit en goedkeuringen
Volledig auditlogboek van elke vlagwijziging, met optionele goedkeuringsworkflows voor wijzigingsverzoeken voor gevoelige vlaggen in productieomgevingen.
Realtime SDK's
Officiële SDK's voor JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native en Flutter met lokale evaluatie-caching.
Integraties en webhooks
Slack-, GitHub-, GitLab-, Bitbucket- en webhook-integraties informeren uw team en CI-pipelines wanneer vlaggen veranderen in productie.
Waarom zou je Flagsmith op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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