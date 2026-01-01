Installeer Photofield met één-klik installatie.
Snelheidsgerichte, zelf gehoste fotogalerij die duizenden afbeeldingen weergeeft in een vloeiende, zoombare tijdlijn.
Kies een VPS-abonnement voor Photofield
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Photofield kunt bouwen
Photofield is een open-source, single-binary fotogalerij gebouwd rond één obsessie: snelheid. In plaats van foto's te pagineren in kleine miniaturen, rendert het duizenden afbeeldingen tegelijk op een continu zoombare canvas, waarbij progressief tegels met hogere resolutie worden geladen terwijl je pan en knijpt. Het resultaat voelt meer aan als een desktopafbeeldingsviewer dan een typische webgalerij.
Door Photofield zelf te hosten op je VPS blijven originele foto's en hun EXIF-metadata binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-fotoservice. De bronmap wordt alleen-lezen gekoppeld, zodat de galerij nooit originelen kan wijzigen of verwijderen, waardoor het een veilige, niet-invasieve frontend is voor een bestaand archief dat is gesynchroniseerd via rsync, SCP of Syncthing.
Key features van Photofield
Inzoombare tijdlijn
Navigeer en zoom door tienduizenden foto's op één doorlopend canvas met multi-resolutie tegelstreaming.
Implementatie van één binair bestand
Eén Go-binair bestand integreert de gebruikersinterface, geolocatiedatabank en indexeerder, zodat de container binnen enkele seconden opstart zonder externe databankservice.
Alleen-lezen bibliotheek
De fotomap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de galerij nooit originele bestanden kan wijzigen, hernoemen of verwijderen tijdens het indexeren.
Lokale omgekeerde geocodering
Gebundelde geolocatie-database lost EXIF GPS-coördinaten op naar plaatsnamen, volledig offline, zonder API-aanroepen van kaarten van derden.
Snel indexeren
Indexer scant nieuwe foto's met duizenden bestanden per seconde op SSD's en werkt de galerij progressief bij zonder het browsen te blokkeren.
Optionele AI-zoekopdracht
Verbind een externe Photofield AI-host om semantische beeldzoekfunctie en gezichtsherkenning in de hele collectie mogelijk te maken.
Waarom zou je Photofield op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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