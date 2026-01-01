Rallly is een privacyvriendelijke open-source tool voor planning en groepsenquêtes, ontworpen om Doodle en vergelijkbare SaaS-apps te vervangen. Organisatoren maken een enquête met voorgestelde datum-/tijdopties, delen een link en deelnemers kiezen welke tijdvakken voor hen werken — er is geen account vereist voor deelnemers. Het organisatordashboard markeert vervolgens de populairste tijdvakken, waardoor het eenvoudig is om de definitieve tijd te bevestigen.

Door Rallly zelf te hosten op uw VPS blijven e-mails van deelnemers, antwoordgegevens en vergaderonderwerpen op infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een externe planningsservice. Het platform ondersteunt meerdere tijdzones, vergrendelde opties, aangepaste branding en e-mail magic-link authenticatie voor organisatoren, en de hele stack draait op een enkele Next.js container plus PostgreSQL — klein genoeg voor persoonlijk gebruik, robuust genoeg voor een klein team of een club.