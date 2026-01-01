Tot wel 69% korting voor Rallly

Installeer Rallly met één-klik installatie.

Zelf-gehoste planningstool voor het gezamenlijk kiezen van de beste datum en tijd voor groepen, teams en tijdzones.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
7,79/mnd
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Installeer Rallly met één-klik installatie.

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MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
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10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99
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8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Rallly kunt bouwen

Rallly is een privacyvriendelijke open-source tool voor planning en groepsenquêtes, ontworpen om Doodle en vergelijkbare SaaS-apps te vervangen. Organisatoren maken een enquête met voorgestelde datum-/tijdopties, delen een link en deelnemers kiezen welke tijdvakken voor hen werken — er is geen account vereist voor deelnemers. Het organisatordashboard markeert vervolgens de populairste tijdvakken, waardoor het eenvoudig is om de definitieve tijd te bevestigen.

Door Rallly zelf te hosten op uw VPS blijven e-mails van deelnemers, antwoordgegevens en vergaderonderwerpen op infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een externe planningsservice. Het platform ondersteunt meerdere tijdzones, vergrendelde opties, aangepaste branding en e-mail magic-link authenticatie voor organisatoren, en de hele stack draait op een enkele Next.js container plus PostgreSQL — klein genoeg voor persoonlijk gebruik, robuust genoeg voor een klein team of een club.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Rallly

Groepsdatumpeilingen

Stel meerdere datum- en tijdopties voor, verzamel de beschikbaarheid van genodigden en presenteer het beste tijdslot — peilingen in Doodle-stijl zonder kosten per peiling.

Tijdzonebewust

Toon elke optie automatisch in de lokale tijdzone van elke respondent, zodat verspreide teams tijden kunnen kiezen zonder hoofdrekenen.

Reacties zonder account

Genodigden stemmen met een naam en optioneel e-mailadres — geen aanmelding, geen wachtwoord, geen gedoe — terwijl organisatoren accounts behouden voor het beheren van peilingen.

Inloggen met magische link

Organisatoren melden zich aan via gemailde magische links in plaats van wachtwoorden, waardoor het aanmeldingsgebied klein blijft zonder in te boeten aan gemak.

Vergrendelde en verborgen opties

Vergrendel een gekozen optie om reacties te bevriezen, of verberg opties nadat de stemming is gesloten — handig om de definitieve keuze te bevestigen zonder verdere wijzigingen.

Aangepaste branding

Stel uw eigen sitenaam, logo en thema in, zodat peilingen aanvoelen als onderdeel van uw organisatie in plaats van een generieke SaaS-landingspagina.

Waarom zou je Rallly op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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