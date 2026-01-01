Installeer Rallly met één-klik installatie.
Zelf-gehoste planningstool voor het gezamenlijk kiezen van de beste datum en tijd voor groepen, teams en tijdzones.
Kies een VPS-abonnement voor Rallly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rallly kunt bouwen
Rallly is een privacyvriendelijke open-source tool voor planning en groepsenquêtes, ontworpen om Doodle en vergelijkbare SaaS-apps te vervangen. Organisatoren maken een enquête met voorgestelde datum-/tijdopties, delen een link en deelnemers kiezen welke tijdvakken voor hen werken — er is geen account vereist voor deelnemers. Het organisatordashboard markeert vervolgens de populairste tijdvakken, waardoor het eenvoudig is om de definitieve tijd te bevestigen.
Door Rallly zelf te hosten op uw VPS blijven e-mails van deelnemers, antwoordgegevens en vergaderonderwerpen op infrastructuur die u beheert, in plaats van bij een externe planningsservice. Het platform ondersteunt meerdere tijdzones, vergrendelde opties, aangepaste branding en e-mail magic-link authenticatie voor organisatoren, en de hele stack draait op een enkele Next.js container plus PostgreSQL — klein genoeg voor persoonlijk gebruik, robuust genoeg voor een klein team of een club.
Key features van Rallly
Groepsdatumpeilingen
Stel meerdere datum- en tijdopties voor, verzamel de beschikbaarheid van genodigden en presenteer het beste tijdslot — peilingen in Doodle-stijl zonder kosten per peiling.
Tijdzonebewust
Toon elke optie automatisch in de lokale tijdzone van elke respondent, zodat verspreide teams tijden kunnen kiezen zonder hoofdrekenen.
Reacties zonder account
Genodigden stemmen met een naam en optioneel e-mailadres — geen aanmelding, geen wachtwoord, geen gedoe — terwijl organisatoren accounts behouden voor het beheren van peilingen.
Inloggen met magische link
Organisatoren melden zich aan via gemailde magische links in plaats van wachtwoorden, waardoor het aanmeldingsgebied klein blijft zonder in te boeten aan gemak.
Vergrendelde en verborgen opties
Vergrendel een gekozen optie om reacties te bevriezen, of verberg opties nadat de stemming is gesloten — handig om de definitieve keuze te bevestigen zonder verdere wijzigingen.
Aangepaste branding
Stel uw eigen sitenaam, logo en thema in, zodat peilingen aanvoelen als onderdeel van uw organisatie in plaats van een generieke SaaS-landingspagina.
Waarom zou je Rallly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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