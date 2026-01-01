Implementeer Glance met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehost dashboard dat RSS-feeds, weer, serverstatistieken en meer samenbrengt in één overzicht.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Glance kunt bouwen
Glance is een lichtgewicht, zelfgehost dashboard dat al je belangrijke informatiestromen centraliseert op één aanpasbare pagina. Het is gebouwd in Go en ondersteunt een brede verzameling widgets — RSS-feeds, weersvoorspellingen, Hacker News, Reddit, YouTube-kanalen, serverstatistieken, Docker-containerstatus en meer. Al deze widgets worden in realtime bijgewerkt en verbruiken nauwelijks systeembronnen.
Glance hosten op je VPS houdt je persoonlijke datastromen privé en maakt integratie mogelijk met interne API's en services die niet toegankelijk zijn voor cloud-gehoste alternatieven. Een standaardconfiguratie wordt automatisch aangemaakt bij de eerste opstart, zodat je direct na de implementatie toegang hebt tot een werkend dashboard.
Key features van Glance
Gezamenlijke feedaggregatie
Haal RSS-feeds, Reddit-berichten, Hacker News en socialemedia-updates op in één enkel scrollbaar dashboardoverzicht.
Server- en containermonitoring
Monitor de status van Docker-containers en serverstatistieken naast uw contentfeeds zonder van tools te wisselen.
Uitgebreide widgetbibliotheek
Kalender, weer, marktgegevens, YouTube-kanalen en Twitch-streams zijn beschikbaar als configureerbare widgets.
Lichtgewicht Go-binary
Gebouwd in Go voor minimaal geheugen- en CPU-gebruik, draait Glance comfortabel naast andere services op een gedeelde VPS.
Aangepaste API-integraties
Verbind interne API's en bedrijfseigen gegevensbronnen om privéstatistieken weer te geven die gehoste dashboards niet kunnen benaderen.
Waarom zou je Glance op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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