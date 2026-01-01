Glance is een lichtgewicht, zelfgehost dashboard dat al je belangrijke informatiestromen centraliseert op één aanpasbare pagina. Het is gebouwd in Go en ondersteunt een brede verzameling widgets — RSS-feeds, weersvoorspellingen, Hacker News, Reddit, YouTube-kanalen, serverstatistieken, Docker-containerstatus en meer. Al deze widgets worden in realtime bijgewerkt en verbruiken nauwelijks systeembronnen.

Glance hosten op je VPS houdt je persoonlijke datastromen privé en maakt integratie mogelijk met interne API's en services die niet toegankelijk zijn voor cloud-gehoste alternatieven. Een standaardconfiguratie wordt automatisch aangemaakt bij de eerste opstart, zodat je direct na de implementatie toegang hebt tot een werkend dashboard.