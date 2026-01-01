Installeer Remark42 met één-klik installatie.
Privacygericht open-source reactiesysteem voor blogs en websites — een lichtgewicht zelf-gehost alternatief voor Disqus.
Kies een VPS-abonnement voor Remark42
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Remark42 kunt bouwen
Remark42 is een lichtgewicht, open-source commentaar-engine voor blogs en websites, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus, Facebook Comments en andere commerciële commentaarplatforms. Geschreven in Go voor een laag geheugengebruik en hoge gelijktijdigheid, kan het worden ingesloten via een enkel JavaScript-fragment op elke website — statische HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, of elk ander framework — om discussies met threads toe te voegen zonder bezoekers te volgen of advertenties te tonen.
Door Remark42 zelf te hosten op uw VPS, blijven alle lezersreacties, stemmen en accounts binnen uw infrastructuur, in plaats van te worden geëxploiteerd door een externe SaaS voor advertentiegegevens. De compacte stack draait in één container met ingebouwde BoltDB-opslag — geen aparte database of cache vereist.
Key features van Remark42
Eenvoudig insluiten
Plaats een enkel JavaScript-fragment op elke website om geneste reacties toe te voegen — werkt met statische sites, blogs en elk framework dat aangepaste HTML toestaat.
Multi-provider OAuth
Bezoekers melden zich aan met Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, of via anonieme of e-maillink-authenticatie.
Privacy voorop
Geen trackingpixels, geen cookies van derden, geen gedragsprofilering — Remark42 slaat alleen op wat nodig is om reacties en meldingen weer te geven.
Markdown en threading
Volledige Markdown-ondersteuning inclusief codeblokken, geneste antwoorden, stemmen en bewerken/verwijderen met configureerbare tijdvensters.
Moderatiehulpmiddelen
Ingebouwde beheertools voor bulkmoderatie, IP-blokkering, vloekfilter, zoeken in reacties en e-mail-/Telegram-meldingen bij nieuwe reacties.
Back-up maken en exporteren
Compacte BoltDB-opslag met automatische dagelijkse back-ups, importeerfunctie voor Disqus- en WordPress-reacties, en JSON-export voor migratie.
Waarom zou je Remark42 op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.