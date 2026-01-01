Remark42 is een lichtgewicht, open-source commentaar-engine voor blogs en websites, ontworpen als een privacyvriendelijk alternatief voor Disqus, Facebook Comments en andere commerciële commentaarplatforms. Geschreven in Go voor een laag geheugengebruik en hoge gelijktijdigheid, kan het worden ingesloten via een enkel JavaScript-fragment op elke website — statische HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, of elk ander framework — om discussies met threads toe te voegen zonder bezoekers te volgen of advertenties te tonen.

Door Remark42 zelf te hosten op uw VPS, blijven alle lezersreacties, stemmen en accounts binnen uw infrastructuur, in plaats van te worden geëxploiteerd door een externe SaaS voor advertentiegegevens. De compacte stack draait in één container met ingebouwde BoltDB-opslag — geen aparte database of cache vereist.