Tot wel 69% korting voor OpenHands

Installeer OpenHands met één klik installatie.

Open-source autonome AI-software-engineer die code leest, schrijft en uitvoert om ontwikkelingstaken van begin tot eind te voltooien.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer OpenHands met één klik installatie.

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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OpenHands kunt bouwen

OpenHands is een open-source platform voor het uitvoeren van AI-agents die autonoom software-engineeringtaken voltooien. Ondersteund door een gesandboxte uitvoeringsomgeving, leest en schrijft het bestanden, voert het terminalopdrachten uit, voert het testsuites uit, installeert het pakketten en bladert het door het web — allemaal zonder menselijke tussenkomst tussen de stappen. Elke sessie draait in een geïsoleerde container, zodat de agent willekeurige bewerkingen veilig kan uitvoeren zonder uw VPS-host te beïnvloeden.

Het platform ondersteunt elke grote LLM-provider via LiteLLM, waardoor u OpenAI, Anthropic, Google, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt kunt configureren als de redeneerbackend. Zelf-hosting houdt uw codebase en taakgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per taak bovenop wat uw LLM-provider in rekening brengt.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OpenHands

Autonome code-uitvoering

Leest bestanden, schrijft code, voert commando's uit en test de uitvoer iteratief — allemaal binnen een geïsoleerde containersandbox per sessie.

Multi-provider LLM-ondersteuning

Neem uw eigen API-sleutel mee voor OpenAI, Anthropic, Google, of elk OpenAI-compatibel eindpunt via ingebouwde LiteLLM-integratie.

Web browsen en zoeken

Blader door documentatie, zoek op het web en haal live gegevens op als onderdeel van meerstaps onderzoeks- en implementatietaken.

GitHub-integratie

Authenticeer met GitHub om de agent toe te staan repositories te lezen, branches aan te maken, wijzigingen door te voeren en pull-aanvragen autonoom te openen.

Toegang tot werkruimtebestanden

Koppel uw projectmap zodat de agent uw daadwerkelijke bronbestanden leest en wijzigt tijdens elke coderingssessie.

Sessiepersistentie

Gespreksgeschiedenis en agentgeheugen blijven behouden over sessies heen, zodat langlopend werk precies kan worden hervat waar het gebleven was.

Waarom zou je OpenHands op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

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Sylvain

Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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