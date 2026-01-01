Installeer OpenHands met één klik installatie.
Open-source autonome AI-software-engineer die code leest, schrijft en uitvoert om ontwikkelingstaken van begin tot eind te voltooien.
Kies een VPS-abonnement voor OpenHands
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenHands kunt bouwen
OpenHands is een open-source platform voor het uitvoeren van AI-agents die autonoom software-engineeringtaken voltooien. Ondersteund door een gesandboxte uitvoeringsomgeving, leest en schrijft het bestanden, voert het terminalopdrachten uit, voert het testsuites uit, installeert het pakketten en bladert het door het web — allemaal zonder menselijke tussenkomst tussen de stappen. Elke sessie draait in een geïsoleerde container, zodat de agent willekeurige bewerkingen veilig kan uitvoeren zonder uw VPS-host te beïnvloeden.
Het platform ondersteunt elke grote LLM-provider via LiteLLM, waardoor u OpenAI, Anthropic, Google, Ollama of elk OpenAI-compatibel eindpunt kunt configureren als de redeneerbackend. Zelf-hosting houdt uw codebase en taakgeschiedenis op infrastructuur die u beheert, zonder kosten per taak bovenop wat uw LLM-provider in rekening brengt.
Key features van OpenHands
Autonome code-uitvoering
Leest bestanden, schrijft code, voert commando's uit en test de uitvoer iteratief — allemaal binnen een geïsoleerde containersandbox per sessie.
Multi-provider LLM-ondersteuning
Neem uw eigen API-sleutel mee voor OpenAI, Anthropic, Google, of elk OpenAI-compatibel eindpunt via ingebouwde LiteLLM-integratie.
Web browsen en zoeken
Blader door documentatie, zoek op het web en haal live gegevens op als onderdeel van meerstaps onderzoeks- en implementatietaken.
GitHub-integratie
Authenticeer met GitHub om de agent toe te staan repositories te lezen, branches aan te maken, wijzigingen door te voeren en pull-aanvragen autonoom te openen.
Toegang tot werkruimtebestanden
Koppel uw projectmap zodat de agent uw daadwerkelijke bronbestanden leest en wijzigt tijdens elke coderingssessie.
Sessiepersistentie
Gespreksgeschiedenis en agentgeheugen blijven behouden over sessies heen, zodat langlopend werk precies kan worden hervat waar het gebleven was.
Waarom zou je OpenHands op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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