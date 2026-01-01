Jenkins is 's werelds toonaangevende open-source automatiseringsserver, vertrouwd door miljoenen ontwikkelingsteams om continuous integration- en continuous delivery-pijplijnen aan te drijven. Met meer dan 1.800 plugins integreert Jenkins met vrijwel elke tool in moderne softwareontwikkeling — van Git en GitHub tot Docker, Kubernetes, AWS en verder.

Het zelf hosten van Jenkins op je eigen VPS geeft je dedicated build-resources zonder kosten per minuut, geen uitvoertijdlimieten en volledige controle over je build-omgeving. Installeer elke SDK, compiler of afhankelijkheid die je projecten vereisen zonder tegen platformbeperkingen aan te lopen.