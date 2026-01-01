Implementeer Jenkins met één klik installatie.
Open-source automatiseringsserver voor het bouwen van CI/CD-pijplijnen met meer dan 1.800 plug-in-integraties.
Kies een VPS-abonnement voor Jenkins
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jenkins kunt bouwen
Jenkins is 's werelds toonaangevende open-source automatiseringsserver, vertrouwd door miljoenen ontwikkelingsteams om continuous integration- en continuous delivery-pijplijnen aan te drijven. Met meer dan 1.800 plugins integreert Jenkins met vrijwel elke tool in moderne softwareontwikkeling — van Git en GitHub tot Docker, Kubernetes, AWS en verder.
Het zelf hosten van Jenkins op je eigen VPS geeft je dedicated build-resources zonder kosten per minuut, geen uitvoertijdlimieten en volledige controle over je build-omgeving. Installeer elke SDK, compiler of afhankelijkheid die je projecten vereisen zonder tegen platformbeperkingen aan te lopen.
Key features van Jenkins
Pipeline als Code
Definieer CI/CD-workflows in een versiebeheerd Jenkinsfile, waardoor uw automatisering reproduceerbaar en controleerbaar wordt naast uw applicatiecode.
1.800+ Plugins
Integreer Jenkins met GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack en vrijwel elke tool waar uw ontwikkelingsworkflow van afhankelijk is.
Gedistribueerde builds
Verdeel builds over meerdere agents voor parallelle uitvoering, waardoor de feedbacktijd op grote testsuites drastisch wordt verkort.
Toegangscontrole op basis van rollen
Beheer teamtoegang met gedetailleerde machtigingen, ter ondersteuning van LDAP-, Active Directory-, OAuth- en SAML-authenticatieproviders.
Geplande en getriggerde builds
Voer builds uit op cron-schema's, Git-webhooks, voltooiing van upstream-taken of handmatige goedkeuringspoorten om aan elke release-workflow te voldoen.
Waarom zou je Jenkins op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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