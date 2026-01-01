Databag is een zelf-gehost, gefedereerd berichtenplatform dat gedecentraliseerde communicatie biedt aan individuen en kleine gemeenschappen zonder afhankelijk te zijn van bedrijfsservers of blockchain-infrastructuur. Door gebruik te maken van publieke-private sleutelcryptografie voor identiteit, zijn accounts niet gebonden aan een specifiek hostingdomein — gebruikers op verschillende Databag-nodes kunnen vrijelijk berichten naar elkaar sturen, vergelijkbaar met hoe e-mailfederatie werkt.

Het platform ondersteunt end-to-end versleutelde afgesloten onderwerpen, audio- en videogesprekken, mobiele pushmeldingen en op onderwerpen gebaseerde berichtorganisatie. Zelf-hosten op uw VPS betekent dat alle gesprekken, gespreksgeschiedenis en contactgegevens volledig binnen uw infrastructuur blijven, met onbeperkte accounts per node en geen kosten per gebruiker — waardoor het ideaal is voor families, vriendengroepen en kleine organisaties die moderne berichtenuitwisseling willen zonder bedrijfsintermediairs.