Implementeer Databag met één-klik installatie.
Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie, audio-/videogesprekken en topic-gebaseerde conversatiethreads.
Kies een VPS-abonnement voor Databag
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Databag kunt bouwen
Databag is een zelf-gehost, gefedereerd berichtenplatform dat gedecentraliseerde communicatie biedt aan individuen en kleine gemeenschappen zonder afhankelijk te zijn van bedrijfsservers of blockchain-infrastructuur. Door gebruik te maken van publieke-private sleutelcryptografie voor identiteit, zijn accounts niet gebonden aan een specifiek hostingdomein — gebruikers op verschillende Databag-nodes kunnen vrijelijk berichten naar elkaar sturen, vergelijkbaar met hoe e-mailfederatie werkt.
Het platform ondersteunt end-to-end versleutelde afgesloten onderwerpen, audio- en videogesprekken, mobiele pushmeldingen en op onderwerpen gebaseerde berichtorganisatie. Zelf-hosten op uw VPS betekent dat alle gesprekken, gespreksgeschiedenis en contactgegevens volledig binnen uw infrastructuur blijven, met onbeperkte accounts per node en geen kosten per gebruiker — waardoor het ideaal is voor families, vriendengroepen en kleine organisaties die moderne berichtenuitwisseling willen zonder bedrijfsintermediairs.
Key features van Databag
Gefedereerde Berichten
Accounts op verschillende Databag-nodes kunnen direct communiceren, waardoor een gedecentraliseerd netwerk ontstaat waarin geen enkele server alle gesprekken beheert.
End-to-end-versleuteling
Versleutelde onderwerpen gebruiken client-side versleuteling, zodat de inhoud van berichten privé is, zelfs voor de serverbeheerder die de node host.
Audio- & videogesprekken
Ingebouwde belfunctie maakt een aparte videoconferentietool overbodig voor communities die Databag al gebruiken voor berichten.
Op onderwerpen gebaseerde threads
Organiseert gesprekken per onderwerp in plaats van per contactpersoon, waardoor het gemakkelijk is om discussies gericht en doorzoekbaar te houden binnen een community.
Onbeperkt aantal accounts
Elk knooppunt ondersteunt zoveel accounts als nodig is zonder extra kosten, waardoor het voordelig is om berichten te hosten voor een heel huishouden of een hele organisatie.
Waarom zou je Databag op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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