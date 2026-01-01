Tot wel 69% korting voor Fenrus

Implementeer Fenrus met één-klik installatie.

Persoonlijke startpagina en dashboard voor snelle toegang tot uw apps, sites en services met slimme app-widgets en aangepaste zoekmachines.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Fenrus met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Fenrus kunt bouwen

Fenrus is een zelf-gehost persoonlijk dashboard dat de nieuwe tabbladpagina van uw browser vervangt door een volledig aanpasbare startpagina. Organiseer links en applicaties in groepen, gebruik slimme app-widgets die live gegevens ophalen van services zoals Sonarr, Radarr en Jellyfin, en configureer meerdere zoekmachines met sneltoetsen. Al uw persoonlijke apps en veelbezochte sites zijn in één oogopslag beschikbaar vanaf één enkele, privé-pagina.

Omdat Fenrus volledig op uw eigen VPS draait, worden geen van uw app-URL's, gebruikspatronen of geconfigureerde services gedeeld met dashboarddiensten van derden. Gegevens worden opgeslagen in een lichtgewicht LiteDB-bestand, wat betekent dat er geen externe database te beheren is — de installatie duurt seconden en de gehele configuratie is opgenomen in één enkel volume.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Fenrus

Slimme App Widgets

Verbind diensten zoals Sonarr, Radarr, Jellyfin en andere om live status, tellingen en activiteitsgegevens direct op uw dashboardtegels weer te geven.

Aangepaste zoekmachines

Voeg elke zoekmachine toe met een URL-patroon en een toetsencombinatie, schakel dan tussen Google, DuckDuckGo of je eigen Searx-instantie met één enkele toetsaanslag.

Georganiseerde appgroepen

Organiseer links en applicaties in benoemde groepen om werkapps, mediadiensten, domotica en persoonlijke sites netjes gescheiden te houden.

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Elke gebruiker heeft een onafhankelijke dashboardconfiguratie, zodat iedereen in het huishouden of team zijn eigen lay-out en app-lijst kan beheren.

Automatische Favicons

Fenrus haalt automatisch favicons op voor links waarvoor geen aangepast pictogram is geconfigureerd, waardoor uw dashboard visueel netjes blijft zonder handmatig werk.

Geen Externe Database

Alle configuratie wordt opgeslagen in één enkel LiteDB-bestand — geen PostgreSQL of MySQL nodig, waardoor back-ups en migraties een eenvoudige bestandskopie zijn.

Waarom zou je Fenrus op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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