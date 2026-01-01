Implementeer Fenrus met één-klik installatie.
Persoonlijke startpagina en dashboard voor snelle toegang tot uw apps, sites en services met slimme app-widgets en aangepaste zoekmachines.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fenrus kunt bouwen
Fenrus is een zelf-gehost persoonlijk dashboard dat de nieuwe tabbladpagina van uw browser vervangt door een volledig aanpasbare startpagina. Organiseer links en applicaties in groepen, gebruik slimme app-widgets die live gegevens ophalen van services zoals Sonarr, Radarr en Jellyfin, en configureer meerdere zoekmachines met sneltoetsen. Al uw persoonlijke apps en veelbezochte sites zijn in één oogopslag beschikbaar vanaf één enkele, privé-pagina.
Omdat Fenrus volledig op uw eigen VPS draait, worden geen van uw app-URL's, gebruikspatronen of geconfigureerde services gedeeld met dashboarddiensten van derden. Gegevens worden opgeslagen in een lichtgewicht LiteDB-bestand, wat betekent dat er geen externe database te beheren is — de installatie duurt seconden en de gehele configuratie is opgenomen in één enkel volume.
Key features van Fenrus
Slimme App Widgets
Verbind diensten zoals Sonarr, Radarr, Jellyfin en andere om live status, tellingen en activiteitsgegevens direct op uw dashboardtegels weer te geven.
Aangepaste zoekmachines
Voeg elke zoekmachine toe met een URL-patroon en een toetsencombinatie, schakel dan tussen Google, DuckDuckGo of je eigen Searx-instantie met één enkele toetsaanslag.
Georganiseerde appgroepen
Organiseer links en applicaties in benoemde groepen om werkapps, mediadiensten, domotica en persoonlijke sites netjes gescheiden te houden.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker heeft een onafhankelijke dashboardconfiguratie, zodat iedereen in het huishouden of team zijn eigen lay-out en app-lijst kan beheren.
Automatische Favicons
Fenrus haalt automatisch favicons op voor links waarvoor geen aangepast pictogram is geconfigureerd, waardoor uw dashboard visueel netjes blijft zonder handmatig werk.
Geen Externe Database
Alle configuratie wordt opgeslagen in één enkel LiteDB-bestand — geen PostgreSQL of MySQL nodig, waardoor back-ups en migraties een eenvoudige bestandskopie zijn.
Waarom zou je Fenrus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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