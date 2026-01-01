Glances is een uitgebreide servermonitoringtool die de zichtbaarheid van top, htop, iotop en df combineert in één enkele, uniforme webinterface. Het biedt real-time metrics voor CPU, geheugen, swap, schijf-I/O, netwerk, processen en draaiende Docker-containers — samen met configureerbare waarschuwingen wanneer drempelwaarden worden overschreden.

Glances zelf hosten op je VPS geeft je volledig inzicht in je serverinfrastructuur zonder prestatiegegevens naar externe monitoringdiensten te sturen. Deze template implementeert Glances met alleen-lezen Docker socket-toegang en host PID-naamruimte zodat container- en systeemniveau-metrics volledig zichtbaar zijn via de beveiligde HTTPS-interface.