Installeer Glances met één-klik installatie.
Cross-platform systeemmonitoringtool die real-time CPU-, geheugen-, schijf-, netwerk- en containermetrics via een webinterface biedt.
Kies een VPS-abonnement voor Glances
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Glances kunt bouwen
Glances is een uitgebreide servermonitoringtool die de zichtbaarheid van top, htop, iotop en df combineert in één enkele, uniforme webinterface. Het biedt real-time metrics voor CPU, geheugen, swap, schijf-I/O, netwerk, processen en draaiende Docker-containers — samen met configureerbare waarschuwingen wanneer drempelwaarden worden overschreden.
Glances zelf hosten op je VPS geeft je volledig inzicht in je serverinfrastructuur zonder prestatiegegevens naar externe monitoringdiensten te sturen. Deze template implementeert Glances met alleen-lezen Docker socket-toegang en host PID-naamruimte zodat container- en systeemniveau-metrics volledig zichtbaar zijn via de beveiligde HTTPS-interface.
Key features van Glances
Realtime systeemstatistieken
Monitor CPU, geheugen, swap, gemiddelde belasting, schijf-I/O en netwerkbandbreedte, alles vanuit één webdashboard.
Docker containermonitoring
CPU-, geheugen- en netwerkgebruik per container is zichtbaar naast systeemstatistieken op hostniveau in één overzicht.
Configureerbare waarschuwingen
Stel drempels in voor CPU-, geheugen- en schijfgebruik om automatische waarschuwingen te activeren voordat uitputting van resources problemen veroorzaakt.
Export van statistieken
Exporteer prestatiegegevens naar InfluxDB, Prometheus en andere tijdreeksdatabases voor langetermijntrendanalyse.
RESTful API
Een ingebouwde REST API maakt aangepaste integraties, gescripte query's en het insluiten van metingen in andere dashboards mogelijk.
Waarom zou je Glances op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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