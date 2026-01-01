Invidious implementeren met éénklikinstallatie.
Privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube — bekijk video's zonder advertenties, tracking of een Google-account.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invidious kunt bouwen
Invidious is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube waarmee kijkers video's kunnen bekijken, door kanalen kunnen bladeren en abonnementen kunnen volgen zonder zichzelf bloot te stellen aan YouTube's tracking, advertenties of accountvereisten. De web-UI haalt videogegevens op via een server-side proxy, zodat YouTube nooit het IP-adres, de browser-fingerprint of de sessiecookies van de kijker ziet — alleen het IP-adres van de Invidious-instantie verschijnt in de logboeken van YouTube.
Het zelf hosten van Invidious op je VPS geeft je een persoonlijke, advertentievrije YouTube-kijkervaring plus de mogelijkheid om te delen met vrienden en familie. Abonnementen, afspeellijsten en kijkgeschiedenis worden opgeslagen in een privé PostgreSQL-database op je server in plaats van in je Google-account, en met RSS-feeds kun je kanalen volgen zonder ooit youtube.com te openen.
Key features van Invidious
Geen tracking of advertenties
Video's worden via uw server geproxied, zodat YouTube nooit de IP-adressen, browserfingerprints of gedragsgegevens van kijkers ziet — en er zijn geen pre-roll of mid-roll advertenties.
Geen Google-account nodig
Bekijk video's, abonneer je op kanalen, maak afspeellijsten en houd de kijkgeschiedenis bij zonder ooit in te loggen op een Google-account of de voorwaarden van YouTube te accepteren.
Abonnementen en feeds
Abonneer je op YouTube-kanalen via een lokaal account op je Invidious-instantie, met optionele RSS-feeds om kanalen te volgen in elke feedlezer.
Kwaliteit en codec-keuze
Kies handmatig de videokwaliteit, codec (VP9, AV1, H.264) en audiotaal, in plaats van YouTube's automatische kwaliteitsinstelling voor u te laten beslissen.
Donkere modus en thema's
Meerdere ingebouwde thema's, waaronder een strakke donkere modus, plus een verfijnde, minimale gebruikersinterface zonder de aanbevelingsengine van YouTube of rommelige zijbalk.
JSON API voor tools
Uitgebreide REST API ontsluit videogegevens, kanaalinformatie en zoekresultaten, zodat externe tools kunnen integreren zonder HTML te scrapen.
Waarom zou je Invidious op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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