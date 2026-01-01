Tot wel 69% korting voor Invidious

Invidious implementeren met éénklikinstallatie.

Privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube — bekijk video's zonder advertenties, tracking of een Google-account.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Invidious implementeren met éénklikinstallatie.

Kies een VPS-abonnement voor Invidious

69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Invidious kunt bouwen

Invidious is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube waarmee kijkers video's kunnen bekijken, door kanalen kunnen bladeren en abonnementen kunnen volgen zonder zichzelf bloot te stellen aan YouTube's tracking, advertenties of accountvereisten. De web-UI haalt videogegevens op via een server-side proxy, zodat YouTube nooit het IP-adres, de browser-fingerprint of de sessiecookies van de kijker ziet — alleen het IP-adres van de Invidious-instantie verschijnt in de logboeken van YouTube.

Het zelf hosten van Invidious op je VPS geeft je een persoonlijke, advertentievrije YouTube-kijkervaring plus de mogelijkheid om te delen met vrienden en familie. Abonnementen, afspeellijsten en kijkgeschiedenis worden opgeslagen in een privé PostgreSQL-database op je server in plaats van in je Google-account, en met RSS-feeds kun je kanalen volgen zonder ooit youtube.com te openen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Invidious

Geen tracking of advertenties

Video's worden via uw server geproxied, zodat YouTube nooit de IP-adressen, browserfingerprints of gedragsgegevens van kijkers ziet — en er zijn geen pre-roll of mid-roll advertenties.

Geen Google-account nodig

Bekijk video's, abonneer je op kanalen, maak afspeellijsten en houd de kijkgeschiedenis bij zonder ooit in te loggen op een Google-account of de voorwaarden van YouTube te accepteren.

Abonnementen en feeds

Abonneer je op YouTube-kanalen via een lokaal account op je Invidious-instantie, met optionele RSS-feeds om kanalen te volgen in elke feedlezer.

Kwaliteit en codec-keuze

Kies handmatig de videokwaliteit, codec (VP9, AV1, H.264) en audiotaal, in plaats van YouTube's automatische kwaliteitsinstelling voor u te laten beslissen.

Donkere modus en thema's

Meerdere ingebouwde thema's, waaronder een strakke donkere modus, plus een verfijnde, minimale gebruikersinterface zonder de aanbevelingsengine van YouTube of rommelige zijbalk.

JSON API voor tools

Uitgebreide REST API ontsluit videogegevens, kanaalinformatie en zoekresultaten, zodat externe tools kunnen integreren zonder HTML te scrapen.

Waarom zou je Invidious op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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Aan de slag

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