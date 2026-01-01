Invidious is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube waarmee kijkers video's kunnen bekijken, door kanalen kunnen bladeren en abonnementen kunnen volgen zonder zichzelf bloot te stellen aan YouTube's tracking, advertenties of accountvereisten. De web-UI haalt videogegevens op via een server-side proxy, zodat YouTube nooit het IP-adres, de browser-fingerprint of de sessiecookies van de kijker ziet — alleen het IP-adres van de Invidious-instantie verschijnt in de logboeken van YouTube.

Het zelf hosten van Invidious op je VPS geeft je een persoonlijke, advertentievrije YouTube-kijkervaring plus de mogelijkheid om te delen met vrienden en familie. Abonnementen, afspeellijsten en kijkgeschiedenis worden opgeslagen in een privé PostgreSQL-database op je server in plaats van in je Google-account, en met RSS-feeds kun je kanalen volgen zonder ooit youtube.com te openen.