Implementeer Kaneo met één-klik installatie.
Open source projectmanagementtool gebouwd voor eenvoud, met kanbanborden, taaktracering en GitHub-integratie.
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Wat je met Kaneo kunt bouwen
Kaneo is een zelf-gehoste projectmanagementapplicatie die zich richt op het bieden van wat teams nodig hebben zonder onnodige complexiteit. Het organiseert werk via projecten, taken en kanbanborden, met realtime samenwerking via WebSocket-verbindingen zodat teamleden updates zien zonder de pagina te verversen.
In tegenstelling tot projectmanagementtools voor ondernemingen die lagen van zelden gebruikte functies toevoegen, is Kaneo gebouwd rond een minimale interface. Het integreert met GitHub-repositories om codewijzigingen te koppelen aan projecttaken, en ondersteunt GitHub OAuth zodat teams kunnen authenticeren met bestaande ontwikkelaarsaccounts. Alle projectgegevens worden opgeslagen in een PostgreSQL-database op uw eigen infrastructuur.
Key features van Kaneo
Kanban Taakborden
Visualiseer projectwerk als verplaatsbare taakkaarten over workflowkolommen, waardoor het hele team een gedeeld overzicht krijgt van wat er in uitvoering is en wat voltooid is.
GitHub Integratie
Koppel GitHub-repositories aan projecten en synchroniseer codeactiviteit direct in de projecttijdlijn zonder te hoeven wisselen tussen tools.
Realtime samenwerking
WebSocket-verbindingen pushen bordupdates direct naar alle actieve teamleden, zodat het bord altijd de huidige status weergeeft zonder handmatige vernieuwingen.
GitHub OAuth Inloggen
Teamleden melden zich aan met hun bestaande GitHub-accounts, waardoor het niet meer nodig is om een aparte set inloggegevens voor de projecttool te beheren.
Minimaal van opzet
Kaneo levert alleen de functies die teams daadwerkelijk gebruiken — projecten, taken en borden — zonder de configuratie-overhead van alternatieven van bedrijfsniveau.
Waarom zou je Kaneo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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