Dataline is een privacy-gericht, open-source data-analysetool dat natuurlijke taal vertaalt naar SQL-query's, zodat u databases kunt verkennen zonder één regel SQL te schrijven. Verbind PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- of Excel-bestanden en stel vragen in gewoon Engels om direct resultaten en automatische visualisaties te krijgen.

In tegenstelling tot cloud-analyseplatforms, houdt u door Dataline zelf te hosten op uw eigen VPS gevoelige bedrijfsgegevens volledig onder controle. Er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen kosten per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een intelligente query-interface die werkt met uw voorkeurs-LLM API-sleutel.