Implementeer Dataline met één-klik installatie.
AI-gestuurd SQL-chattool waarmee u elke database kunt opvragen en visualiseren in gewoon Engels.
Kies een VPS-abonnement voor Dataline
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dataline kunt bouwen
Dataline is een privacy-gericht, open-source data-analysetool dat natuurlijke taal vertaalt naar SQL-query's, zodat u databases kunt verkennen zonder één regel SQL te schrijven. Verbind PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- of Excel-bestanden en stel vragen in gewoon Engels om direct resultaten en automatische visualisaties te krijgen.
In tegenstelling tot cloud-analyseplatforms, houdt u door Dataline zelf te hosten op uw eigen VPS gevoelige bedrijfsgegevens volledig onder controle. Er zijn geen gebruiksbeperkingen, geen kosten per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een intelligente query-interface die werkt met uw voorkeurs-LLM API-sleutel.
Key features van Dataline
Natuurlijke taalvragen
Typ vragen in gewoon Engels en Dataline genereert de SQL, voert deze uit en retourneert geformatteerde resultaten in seconden.
Ondersteuning voor meerdere databases
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel en meer vanuit één interface zonder van tool te wisselen.
Automatische grafiekgeneratie
Vraag om een grafiek in je prompt en Dataline rendert een visualisatie direct vanuit het queryresultaat.
Privacy-gedreven architectuur
Alle gegevens blijven op uw eigen server, waardoor u volledige controle heeft over gevoelige bedrijfsinformatie zonder blootstelling aan derden.
Zoekgeschiedenis
Bewaar en bekijk eerdere zoekopdrachten en resultaten opnieuw zonder prompts opnieuw in te typen, en bouw zo in de loop van de tijd een persoonlijke analysebibliotheek op.
Waarom zou je Dataline op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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