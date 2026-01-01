OneDev is een uitgebreid zelfgehost DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-automatisering, issue-tracking, kanbanborden en een pakketregister samenbrengt in één enkele applicatie. De visuele pijplijnbouwer en code-intelligentiefuncties maken het toegankelijk voor ontwikkelaars zonder diepgaande DevOps-expertise, terwijl de geavanceerde querytaal ervaren gebruikers precieze controle geeft over builds, issues en commits.

OneDev zelf hosten op je VPS betekent een onbeperkt aantal ontwikkelaars tegen vaste infrastructuurkosten, met volledige eigendom van je broncode en build-artefacten. Deze template omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Docker-sockettoegang zodat OneDev CI/CD-taken rechtstreeks op je server kan uitvoeren.