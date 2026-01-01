Installeer OneDev met één-klik installatie.
Alles-in-één zelf-gehost DevOps-platform met Git-hosting, CI/CD-pijplijnen, kanbanborden en een pakketregister.
Kies een VPS-abonnement voor OneDev
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OneDev kunt bouwen
OneDev is een uitgebreid zelfgehost DevOps-platform dat Git-hosting, CI/CD-automatisering, issue-tracking, kanbanborden en een pakketregister samenbrengt in één enkele applicatie. De visuele pijplijnbouwer en code-intelligentiefuncties maken het toegankelijk voor ontwikkelaars zonder diepgaande DevOps-expertise, terwijl de geavanceerde querytaal ervaren gebruikers precieze controle geeft over builds, issues en commits.
OneDev zelf hosten op je VPS betekent een onbeperkt aantal ontwikkelaars tegen vaste infrastructuurkosten, met volledige eigendom van je broncode en build-artefacten. Deze template omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en Docker-sockettoegang zodat OneDev CI/CD-taken rechtstreeks op je server kan uitvoeren.
Key features van OneDev
Git Hosting & Codereview
Volledige Git-server met geavanceerde diff-visualisatie, branchbeveiliging en beheer van samenvoegstrategieën voor gestructureerde codereviews.
Visuele CI/CD Bouwer
Pijplijnen bouwen en visualiseren zonder YAML helemaal opnieuw te schrijven — sleep-en-zet stappen met volledige YAML-export voor versiebeheer.
Kanban & Probleemregistratie
Ingebouwde kanbanborden en probleemtracker met aangepaste velden en een geavanceerde zoektaal voor nauwkeurige filtering.
Pakketregister
Host Docker-images en andere build-artefacten in de geïntegreerde registry naast uw code en pipelines.
Code-intelligentie
Symboolnavigatie en semantisch zoeken in code helpen ontwikkelaars onbekende codebases sneller te begrijpen.
Waarom zou je OneDev op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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