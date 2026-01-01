Komari is een lichtgewicht, open-source serverbewakingstool, ontwikkeld voor zelfhosters die real-time inzicht willen in hun infrastructuur zonder de overhead van enterprise monitoringplatforms. Het maakt gebruik van een kleine agent die op elke bewaakte server is geïnstalleerd om CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken te verzamelen, die vervolgens worden weergegeven in een overzichtelijk webdashboard.

Omdat Komari zelfgehost is, blijft al je servertelemetrie op je eigen infrastructuur zonder dat er gegevens naar diensten van derden worden gestuurd. Het ontwerp met SQLite als basis betekent nul externe databaseafhankelijkheden, waardoor het snel te implementeren en eenvoudig te onderhouden is, zelfs voor kleine teams en individuele beheerders.