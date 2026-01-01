Installeer Komari met één-klik installatie.
Lichtgewicht, zelfgehost serverbewakingsdashboard met op agents gebaseerde gegevensverzameling en real-time metingen.
Kies een VPS-abonnement voor Komari
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Komari kunt bouwen
Komari is een lichtgewicht, open-source serverbewakingstool, ontwikkeld voor zelfhosters die real-time inzicht willen in hun infrastructuur zonder de overhead van enterprise monitoringplatforms. Het maakt gebruik van een kleine agent die op elke bewaakte server is geïnstalleerd om CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkstatistieken te verzamelen, die vervolgens worden weergegeven in een overzichtelijk webdashboard.
Omdat Komari zelfgehost is, blijft al je servertelemetrie op je eigen infrastructuur zonder dat er gegevens naar diensten van derden worden gestuurd. Het ontwerp met SQLite als basis betekent nul externe databaseafhankelijkheden, waardoor het snel te implementeren en eenvoudig te onderhouden is, zelfs voor kleine teams en individuele beheerders.
Key features van Komari
Monitoring op basis van agents
Installeer de lichtgewicht Komari-agent op elke server om metingen te verzamelen en te streamen naar uw centrale dashboard.
Realtime meetgegevens
Bekijk het CPU-gebruik, geheugenverbruik, schijf-I/O en de netwerkdoorvoer, live bijgewerkt in de webinterface.
Multi-server dashboard
Bewaak al uw servers vanuit één centraal dashboard, waarbij elke agent onafhankelijk rapporteert aan de centrale host.
Geen externe afhankelijkheden
SQLite-opslag betekent geen aparte databaseservice om te beheren — alleen de container en een persistent gegevensvolume.
Ondersteuning voor aangepaste thema's
Pas het uiterlijk van het dashboard aan uw voorkeuren of de huisstijl van uw organisatie aan.
Waarom zou je Komari op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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