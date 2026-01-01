Yucca is een zelf-gehoste netwerk video recorder (NVR) ontworpen om IP-camera's te beheren op elke schaal, van een paar huisbeveiligingscamera's tot duizenden bedrijfsstreams. Het ondersteunt RTSP, ONVIF en gangbare IP-cameraprotocollen, en biedt live weergave, opname en afspelen via een webinterface en Android-app.

Het zelf hosten van Yucca op een VPS houdt alle camerabeelden binnen uw infrastructuur zonder cloudopslagkosten of toegang door derden. Bewegingsdetectie met e-mailwaarschuwingen, Prometheus-metrics voor monitoring en schaalbare architectuur maken het een praktische bewakingsoplossing voor huisbeveiliging, winkelbewaking en kleine zakelijke omgevingen.