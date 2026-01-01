Installeer Yucca met één-klik installatie.
Zelf-gehoste NVR voor IP-camera's met bewegingsdetectie, RTSP/ONVIF-ondersteuning en een web-interface voor live en opgenomen beelden.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yucca kunt bouwen
Yucca is een zelf-gehoste netwerk video recorder (NVR) ontworpen om IP-camera's te beheren op elke schaal, van een paar huisbeveiligingscamera's tot duizenden bedrijfsstreams. Het ondersteunt RTSP, ONVIF en gangbare IP-cameraprotocollen, en biedt live weergave, opname en afspelen via een webinterface en Android-app.
Het zelf hosten van Yucca op een VPS houdt alle camerabeelden binnen uw infrastructuur zonder cloudopslagkosten of toegang door derden. Bewegingsdetectie met e-mailwaarschuwingen, Prometheus-metrics voor monitoring en schaalbare architectuur maken het een praktische bewakingsoplossing voor huisbeveiliging, winkelbewaking en kleine zakelijke omgevingen.
Key features van Yucca
RTSP & ONVIF ondersteuning
Sluit elke IP-camera aan die RTSP- of ONVIF-protocollen ondersteunt, wat de overgrote meerderheid van consumenten- en professionele camera's omvat.
Bewegingsdetectie
Activeer automatisch opnames en e-mailwaarschuwingen wanneer beweging wordt gedetecteerd in camerazones, waardoor opslag en ruis worden verminderd.
Live en opgenomen weergave
Bekijk live camerastreams en bekijk opgenomen beelden via de webinterface of de bijbehorende Android-applicatie.
Schaalbare architectuur
Yucca schaalt van een handvol thuiscamera's naar duizenden gelijktijdige streams zonder architectonische wijzigingen.
Prometheus-metrieken
Exporteer opname- en streamgezondheidsstatistieken naar Prometheus voor integratie met bestaande monitoringdashboards.
Waarom zou je Yucca op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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