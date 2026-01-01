Installeer OrangeHRM met één-klik installatie.
Open-source Human Resource Management systeem voor het beheren van werknemers, verlof, werving en HR-workflows.
Kies een VPS-abonnement voor OrangeHRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OrangeHRM kunt bouwen
OrangeHRM is een volledig open-source Human Resource Management platform dat wereldwijd door duizenden organisaties wordt gebruikt. Het omvat de volledige HR-levenscyclus — van werknemersdossiers en verlofbeheer tot prestatiebeoordelingen, wervingsprocessen en tijdregistratie — in één zelf-gehoste applicatie.
Het hosten van OrangeHRM op uw eigen VPS houdt alle werknemersgegevens, salarisinformatie en HR-dossiers onder uw directe controle, zonder SaaS-kosten per gebruiker. U krijgt volledige toegang tot de database voor aangepaste rapportage en integraties, terwijl u de volledige eigendom behoudt over gevoelige personeelsgegevens.
Key features van OrangeHRM
Personeelsbeheer
Beheer een gecentraliseerd personeelsbestand met arbeidsverleden, documenten, kwalificaties en organisatiestructuur op één plek.
Verlof & aanwezigheid
Beheer verlofrechten, goedkeuringsworkflows, vakantiekalenders en aanwezigheidsregistraties voor uw gehele personeelsbestand.
Wervingsmodule
Volg vacatures, sollicitaties van kandidaten, interviewfasen en aanstellingsbeslissingen zonder een aparte ATS-tool.
Prestatiebeoordelingen
Voer gestructureerde beoordelingscycli uit met het stellen van doelen, 360-graden feedback en configureerbare beoordelingsworkflows.
Tijd & projectregistratie
Urenstaten bijhouden voor projecten en klanten, met goedkeuringsworkflows en exporteerbare rapporten voor facturatie of salarisadministratie.
Waarom zou je OrangeHRM op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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