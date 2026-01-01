OrangeHRM is een volledig open-source Human Resource Management platform dat wereldwijd door duizenden organisaties wordt gebruikt. Het omvat de volledige HR-levenscyclus — van werknemersdossiers en verlofbeheer tot prestatiebeoordelingen, wervingsprocessen en tijdregistratie — in één zelf-gehoste applicatie.

Het hosten van OrangeHRM op uw eigen VPS houdt alle werknemersgegevens, salarisinformatie en HR-dossiers onder uw directe controle, zonder SaaS-kosten per gebruiker. U krijgt volledige toegang tot de database voor aangepaste rapportage en integraties, terwijl u de volledige eigendom behoudt over gevoelige personeelsgegevens.