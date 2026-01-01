Implementeer DumbPad met één-klik installatie.
Ontzettend eenvoudig, zelf gehost gedeeld notitieblok met realtime samenwerking, markdown-voorbeeld, fuzzy zoeken en optionele pincodebeveiliging.
Kies een VPS-abonnement voor DumbPad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DumbPad kunt bouwen
DumbPad is een opzettelijk minimale, zelf-gehoste kladbloktoepassing van DumbWare.io, gebouwd rond het idee dat snel gedeelde tekst zelden accounts, databases of enige complexiteit nodig heeft die gepaard gaat met volledige samenwerkingssuites. Kladblokken worden opgeslagen als platte bestanden op schijf, waardoor back-ups een kopie van één bestand zijn en migraties triviaal.
Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde kladblok in realtime bewerken, zoeken in kladblokken met fuzzy matching, en markdown bekijken met GitHub-achtige waarschuwingen, tabellen en syntax-gemarkeerde codeblokken. Optionele 4-10-cijferige PIN-beveiliging beveiligt de toegang op gedeelde servers, terwijl Progressive Web App-ondersteuning u in staat stelt DumbPad op elk apparaat te installeren voor offline toegang. Zelf-hosten op een VPS houdt uw notities privé, beschikbaar vanuit elke browser en vrij van wijzigingen in services van derden.
Key features van DumbPad
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde notitieblok bewerken, waarbij wijzigingen worden gesynchroniseerd in elke verbonden browser.
Markdown met voorvertoningen
Render GitHub-stijl waarschuwingsblokken, uitgebreide tabellen, code met syntaxisaccentuering en inklapbare details rechtstreeks in de editor.
Fuzzy zoeken
Vind elke notitie direct door te zoeken in zowel bestandsnamen als de volledige inhoud van bestanden met vergevingsgezinde fuzzy matching.
Optionele PIN-beveiliging
Stel een 4-10-cijferige pincode in om de toegang op gedeelde servers te beperken zonder een volledig account- of gebruikersbeheersysteem af te dwingen.
Geen database vereist
Kladblokken bestaan als platte bestanden op schijf — back-ups zijn een kopie van één bestand en migraties duren seconden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over een schema.
Progressieve Web-app
Installeer DumbPad op telefoons, tablets of desktops voor offline-toegang zonder elke keer een browsertabblad te openen.
Waarom zou je DumbPad op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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