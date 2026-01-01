DumbPad is een opzettelijk minimale, zelf-gehoste kladbloktoepassing van DumbWare.io, gebouwd rond het idee dat snel gedeelde tekst zelden accounts, databases of enige complexiteit nodig heeft die gepaard gaat met volledige samenwerkingssuites. Kladblokken worden opgeslagen als platte bestanden op schijf, waardoor back-ups een kopie van één bestand zijn en migraties triviaal.

Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde kladblok in realtime bewerken, zoeken in kladblokken met fuzzy matching, en markdown bekijken met GitHub-achtige waarschuwingen, tabellen en syntax-gemarkeerde codeblokken. Optionele 4-10-cijferige PIN-beveiliging beveiligt de toegang op gedeelde servers, terwijl Progressive Web App-ondersteuning u in staat stelt DumbPad op elk apparaat te installeren voor offline toegang. Zelf-hosten op een VPS houdt uw notities privé, beschikbaar vanuit elke browser en vrij van wijzigingen in services van derden.