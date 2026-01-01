Installeer Mage AI met één-klik installatie.
Modern datapiplineplatform voor het bouwen, uitvoeren en beheren van ETL-workflows met Python, SQL en R.
Kies een VPS-abonnement voor Mage AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mage AI kunt bouwen
Mage AI is een volgende-generatie data pipeline platform dat een ontwikkelomgeving in notebook-stijl combineert met productieklare orkestratie. Data-engineers en -analisten bouwen ETL-pipelines met Python, SQL of R in een interactieve editor, testen deze incrementeel, en plannen en monitoren ze vervolgens op schaal. Integraties met PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 en tientallen andere bronnen en bestemmingen dekken de meeste datastack-configuraties.
Het zelf hosten van Mage AI op uw VPS houdt gevoelige productiedata binnen uw eigen infrastructuur, elimineert cloudprijzen per uitvoering en geeft teams een toegewijde pipeline-omgeving die meeschaalt met hun workloads zonder leveranciersbeperkingen.
Key features van Mage AI
Ontwikkeling in notebookstijl
Bouw en test pijplijnblokken interactief in een browser-IDE voordat je ze promoot naar geplande productieruns.
Python, SQL & R Ondersteuning
Schrijf transformatielogica in de taal die uw team al gebruikt, waarbij u Python- en SQL-blokken in dezelfde pipeline combineert.
Ingebouwde Orkestratie
Plan pipelines, definieer afhankelijkheden tussen taken en bewaak uitvoeringen vanaf een uniform orkestratiedashboard.
Brede integraties
Maak verbinding met databases, datawarehouses, cloudopslag en API's met ingebouwde connectoren die de meeste datastack-tools ondersteunen.
Git-integratie
Pas versiebeheer toe op pipelinecode met native Git-ondersteuning voor gezamenlijke ontwikkeling en het bijhouden van wijzigingen.
Waarom zou je Mage AI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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