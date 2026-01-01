Mage AI is een volgende-generatie data pipeline platform dat een ontwikkelomgeving in notebook-stijl combineert met productieklare orkestratie. Data-engineers en -analisten bouwen ETL-pipelines met Python, SQL of R in een interactieve editor, testen deze incrementeel, en plannen en monitoren ze vervolgens op schaal. Integraties met PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 en tientallen andere bronnen en bestemmingen dekken de meeste datastack-configuraties.

Het zelf hosten van Mage AI op uw VPS houdt gevoelige productiedata binnen uw eigen infrastructuur, elimineert cloudprijzen per uitvoering en geeft teams een toegewijde pipeline-omgeving die meeschaalt met hun workloads zonder leveranciersbeperkingen.