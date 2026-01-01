Plane is een krachtig open-source projectmanagementplatform dat dient als een modern alternatief voor Jira, Linear, Monday.com en ClickUp. Teams volgen problemen, voeren sprintcycli uit met burn-down grafieken, plannen productroadmaps en werken in realtime samen â€” allemaal zonder prijs per gebruiker of datagegevens die uw infrastructuur verlaten.

De zelf-gehoste implementatie omvat PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ-berichtwachtrij en MinIO-objectopslag voor een volledig op zichzelf staande installatie. In tegenstelling tot SaaS-projecttools die per gebruiker kosten in rekening brengen, biedt het draaien van Plane op uw VPS onbeperkte gebruikers en projecten tegen vaste infrastructuurkosten met volledige gegevenseigendom.