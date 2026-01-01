Plane implementeren met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open source projectmanagementplatform voor issue tracking, sprintcycli en productroadmaps â€” een zelfgehost alternatief voor Jira en Linear.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plane kunt bouwen
Plane is een krachtig open-source projectmanagementplatform dat dient als een modern alternatief voor Jira, Linear, Monday.com en ClickUp. Teams volgen problemen, voeren sprintcycli uit met burn-down grafieken, plannen productroadmaps en werken in realtime samen â€” allemaal zonder prijs per gebruiker of datagegevens die uw infrastructuur verlaten.
De zelf-gehoste implementatie omvat PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ-berichtwachtrij en MinIO-objectopslag voor een volledig op zichzelf staande installatie. In tegenstelling tot SaaS-projecttools die per gebruiker kosten in rekening brengen, biedt het draaien van Plane op uw VPS onbeperkte gebruikers en projecten tegen vaste infrastructuurkosten met volledige gegevenseigendom.
Key features van Plane
Probleemregistratie
CreÃ«er en beheer werkitems met opgemaakte tekst, bestandsbijlagen, subproblemen en projectoverschrijdende verwijzingen in Ã©Ã©n gecentraliseerd overzicht.
Sprintcycli
Voer agile sprints uit met burn-down grafieken en het bijhouden van teammomentum om de ontwikkelingscadans op schema te houden.
Productroadmaps
Plan en communiceer de productrichting met visuele roadmaps die direct gekoppeld zijn aan de issues en modules die elke mijlpaal opleveren.
Realtime samenwerking
Live updates zorgen ervoor dat elk teamlid de nieuwste status van problemen, opmerkingen en toewijzingen ziet, zonder handmatig te hoeven vernieuwen.
Aanpasbare weergaven
Maak gefilterde bord-, lijst- en kalenderweergaven die kunnen worden opgeslagen en gedeeld binnen het team voor consistente projectinzichtelijkheid.
Modules en Analyses
Groepeer gerelateerde problemen in modules voor complexe projecten, volg vervolgens de voortgang met ingebouwde analyses en trendvisualisaties.
Waarom zou je Plane op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
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