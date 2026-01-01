Implementeer jfa-go via één-klik installatie.
Gebruikersbeheer op basis van uitnodigingen voor Jellyfin met profielen, wachtwoordresets en meerkanaalsmeldingen.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met jfa-go kunt bouwen
jfa-go is een zelf-gehoste gebruikersbeheer-companion voor Jellyfin (met secundaire Emby-ondersteuning) die handmatige accountcreatie vervangt door deelbare uitnodigingslinks. Elke uitnodiging kan een Jellyfin-profiel toepassen dat de bibliotheektoegang, transcoderinglimieten en andere serverinstellingen beheert, terwijl opties voor gebruiksbeperkingen, vervaldatums, wachtwoordregels en CAPTCHA beheerders strakke controle geven over wie zich aanmeldt en hoe.
Het zelf hosten van jfa-go naast Jellyfin vermindert de wrijving bij het onboarden van familie, vrienden of betaalde supporters, voegt wachtwoordherstelstromen toe die werken met Jellyfin's native "Wachtwoord vergeten"-functie, en verbindt gebruikersmeldingen met Discord, Telegram, Matrix en e-mail zonder gegevens aan derden te verstrekken.
Key features van jfa-go
Aanmelden op uitnodiging
Genereer deelbare uitnodigingslinks met gebruiksbeperkingen, vervaldatums en per-link Jellyfin-profielen, zodat elke gast automatisch de juiste toegang krijgt.
Wachtwoord opnieuw instellen via selfservice
Haak in op de "Wachtwoord vergeten"-stroom van Jellyfin of toon een "Mijn account"-pagina zodat gebruikers hun inloggegevens kunnen resetten zonder een beheerder te hoeven contacteren.
Meerkanaalsmeldingen
Neem contact op met gebruikers via Discord, Telegram, Matrix of e-mail voor vervalwaarschuwingen, aankondigingen en accountgebeurtenissen met behulp van Markdown-sjablonen.
Bulk gebruikersbeheer
Bekijk elk Jellyfin-account in één dashboard en schakel gebruikers in, uit, verwijder ze of herprofileer ze in bulk in plaats van één voor één.
Vervalregels voor accounts
Voeg een tijdgebonden vervaldatum toe aan uitnodigingen, zodat proef- of betaalde lidmaatschappen automatisch worden uitgeschakeld of verwijderd na een vaste periode.
Ombi en Jellyseerr synchronisatie
Houd gebruikersnamen, wachtwoorden en contactgegevens gesynchroniseerd tussen jfa-go, Ombi en Jellyseerr, zodat aanvragen aan het juiste account gekoppeld blijven.
Waarom zou je jfa-go op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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