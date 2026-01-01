Ant Media Server Community Edition is een open-source streaming engine gebouwd voor live video met ultralage latentie. Het accepteert invoer via RTMP, SRT en WebRTC, en levert streams aan kijkers via WebRTC (~0.5 s latentie), HLS, CMAF LL-HLS, DASH en RTSP — alles vanaf één enkele server. Een ingebouwd admin-dashboard stelt u in staat om streams te beheren, applicaties te configureren en verbindingen te monitoren zonder externe tools.

Zelf-hosting op uw eigen VPS betekent geen kosten per stream, geen beperkingen van platforms van derden en volledige eigendom van uw publieksgegevens. Of u nu een telehealth-platform, een e-learning klaslokaal, een live veiling of een sportuitzending bouwt, Ant Media Server biedt u een productieklare basis die u volledig beheert.