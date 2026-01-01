Installeer Ant Media Server CE met één-klik installatie.
Open-source mediaserver die subseconde WebRTC-, RTMP-, SRT- en HLS-streaming levert, met een geïntegreerd admin-dashboard.
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Wat je met Ant Media Server CE kunt bouwen
Ant Media Server Community Edition is een open-source streaming engine gebouwd voor live video met ultralage latentie. Het accepteert invoer via RTMP, SRT en WebRTC, en levert streams aan kijkers via WebRTC (~0.5 s latentie), HLS, CMAF LL-HLS, DASH en RTSP — alles vanaf één enkele server. Een ingebouwd admin-dashboard stelt u in staat om streams te beheren, applicaties te configureren en verbindingen te monitoren zonder externe tools.
Zelf-hosting op uw eigen VPS betekent geen kosten per stream, geen beperkingen van platforms van derden en volledige eigendom van uw publieksgegevens. Of u nu een telehealth-platform, een e-learning klaslokaal, een live veiling of een sportuitzending bouwt, Ant Media Server biedt u een productieklare basis die u volledig beheert.
Key features van Ant Media Server CE
Ultralage latentie WebRTC
Streams opnemen en afspelen met een end-to-end latentie van minder dan 0,5 seconde via WebRTC, waardoor real-time interactieve video-ervaringen mogelijk worden gemaakt.
Multi-protocol opname
Accepteer livestreams van OBS, FFmpeg, IP-camera's en elke RTMP-, SRT- of WebRTC-compatibele bron zonder aanvullende configuratie.
HLS- en CMAF-levering
Lever streams via standaard HLS en CMAF LL-HLS, zodat kijkers op elk apparaat of CDN kunnen kijken zonder plug-ins.
Ingebouwd admin dashboard
Beheer streamtoepassingen, inspecteer live sessies en configureer serverinstellingen via de geïntegreerde webconsole op poort 5080.
Opname en VOD
Neem automatisch livestreams op naar MP4 of HLS en bied ze aan als on-demand content vanaf dezelfde server.
Waarom zou je Ant Media Server CE op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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