Installeer bewCloud met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehost cloudopslagplatform voor persoonlijke bestandssynchronisatie, CalDAV- en CardDAV-ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor bewCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met bewCloud kunt bouwen
bewCloud is een lichtgewicht, open-source cloudopslagplatform, gebouwd met TypeScript en Deno. Het biedt persoonlijke bestandsopslag en synchronisatie tussen apparaten, met ingebouwde CalDAV- en CardDAV-compatibiliteit voor agenda's en contacten — en dat alles draait op je eigen infrastructuur.
In tegenstelling tot zwaardere cloudsuites is bewCloud opzettelijk minimalistisch: snel te implementeren, eenvoudig te onderhouden en gericht op de kernfunctionaliteiten: bestandstoegang en persoonlijke gegevenssynchronisatie. Door zelf te hosten blijven je bestanden, agenda en contacten privé en onder jouw volledige controle, zonder abonnementskosten of opslaglimieten van derden.
Key features van bewCloud
Persoonlijke bestandsopslag
Sla uw bestanden op en open ze vanaf elk apparaat via een overzichtelijke webinterface, zonder afhankelijk te zijn van externe cloudproviders.
CalDAV/CardDAV synchronisatie
Synchroniseer agenda's en contacten met elke CalDAV- of CardDAV-client, inclusief iOS, Android en desktop-apps.
Gebruikersbeheer
Ingebouwde beheerderscontroles laten u accounts beheren, aanmeldingsbeleid configureren en bepalen wie toegang heeft tot uw instantie.
Multi-factor-authenticatie
Bescherm accounts met TOTP, passkeys of e-mailgebaseerde 2FA voor een extra beveiligingslaag bovenop wachtwoorden.
SSO-integratie
Optionele OIDC-ondersteuning stelt u in staat verbinding te maken met een bestaande identiteitsprovider voor eenmalige aanmelding binnen uw infrastructuur.
Waarom zou je bewCloud op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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