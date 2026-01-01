bewCloud is een lichtgewicht, open-source cloudopslagplatform, gebouwd met TypeScript en Deno. Het biedt persoonlijke bestandsopslag en synchronisatie tussen apparaten, met ingebouwde CalDAV- en CardDAV-compatibiliteit voor agenda's en contacten — en dat alles draait op je eigen infrastructuur.

In tegenstelling tot zwaardere cloudsuites is bewCloud opzettelijk minimalistisch: snel te implementeren, eenvoudig te onderhouden en gericht op de kernfunctionaliteiten: bestandstoegang en persoonlijke gegevenssynchronisatie. Door zelf te hosten blijven je bestanden, agenda en contacten privé en onder jouw volledige controle, zonder abonnementskosten of opslaglimieten van derden.