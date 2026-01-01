Zabbix implementeren met één-klik-installatie.
Open-source monitoring op bedrijfsniveau voor netwerken, servers, applicaties en cloudservices in één uniform platform.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Zabbix kunt bouwen
Zabbix is een open-source monitoringoplossing van enterprise-klasse die wordt vertrouwd door NASA, Salesforce en tienduizenden organisaties om de status van netwerken, servers, virtuele machines, containers en cloudservices te volgen. Eén Zabbix-instantie kan tienduizenden metingen per seconde verzamelen via agents, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-controles en aangepaste scripts, en vervolgens afwijkingen aan het licht brengen via getemplateerde triggers, escalatieregels en uitgebreide dashboards.
Door Zabbix zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle metingen, gebeurtenissen en referenties binnen de infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per host of kosten voor data-uitvoer. De gebundelde PostgreSQL-database en Zabbix-agent bieden u een complete monitoringstack die klaar is om hosts toe te voegen zodra de implementatie is voltooid.
Key features van Zabbix
Met agent en zonder agent
Verzamel metingen via native Zabbix-agents, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet en HTTP-controles zonder software te installeren op elk gemonitord apparaat.
Automatische detectie
Ontdek hosts, netwerkinterfaces, services en virtuele machines automatisch en pas monitoringtemplates toe zonder handmatige configuratie.
Flexibele meldingen
Definieer escalatieregels en stuur meldingen naar Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, sms en webhooks op basis van ernst en ontvanger.
Monitoring op basis van sjablonen
Honderden kant-en-klare sjablonen dekken databases, webservers, Kubernetes, AWS, VMware en netwerkapparatuur, zodat het onboarden van nieuwe hosts minuten duurt, geen uren.
Aanpasbare dashboards
Bouw dashboards met grafieken, kaarten, widgets voor tophosts en SLA-rapporten die zijn afgestemd op NOC-operators, ontwikkelaars of leidinggevende belanghebbenden.
Langetermijnstatistieken
Sla historische gegevens en geaggregeerde trends op in PostgreSQL voor jarenlange capaciteitsplanning, post-incidentanalyse en compliance-rapportage.
Waarom zou je Zabbix op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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