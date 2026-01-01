Zabbix is een open-source monitoringoplossing van enterprise-klasse die wordt vertrouwd door NASA, Salesforce en tienduizenden organisaties om de status van netwerken, servers, virtuele machines, containers en cloudservices te volgen. Eén Zabbix-instantie kan tienduizenden metingen per seconde verzamelen via agents, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-controles en aangepaste scripts, en vervolgens afwijkingen aan het licht brengen via getemplateerde triggers, escalatieregels en uitgebreide dashboards.

Door Zabbix zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle metingen, gebeurtenissen en referenties binnen de infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per host of kosten voor data-uitvoer. De gebundelde PostgreSQL-database en Zabbix-agent bieden u een complete monitoringstack die klaar is om hosts toe te voegen zodra de implementatie is voltooid.