Tot wel 69% korting voor Zabbix

Zabbix implementeren met één-klik-installatie.

Open-source monitoring op bedrijfsniveau voor netwerken, servers, applicaties en cloudservices in één uniform platform.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Zabbix implementeren met één-klik-installatie.

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32 TB bandbreedte
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Zabbix kunt bouwen

Zabbix is een open-source monitoringoplossing van enterprise-klasse die wordt vertrouwd door NASA, Salesforce en tienduizenden organisaties om de status van netwerken, servers, virtuele machines, containers en cloudservices te volgen. Eén Zabbix-instantie kan tienduizenden metingen per seconde verzamelen via agents, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-controles en aangepaste scripts, en vervolgens afwijkingen aan het licht brengen via getemplateerde triggers, escalatieregels en uitgebreide dashboards.

Door Zabbix zelf te hosten op uw eigen VPS blijven alle metingen, gebeurtenissen en referenties binnen de infrastructuur die u beheert, zonder licentiekosten per host of kosten voor data-uitvoer. De gebundelde PostgreSQL-database en Zabbix-agent bieden u een complete monitoringstack die klaar is om hosts toe te voegen zodra de implementatie is voltooid.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Zabbix

Met agent en zonder agent

Verzamel metingen via native Zabbix-agents, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet en HTTP-controles zonder software te installeren op elk gemonitord apparaat.

Automatische detectie

Ontdek hosts, netwerkinterfaces, services en virtuele machines automatisch en pas monitoringtemplates toe zonder handmatige configuratie.

Flexibele meldingen

Definieer escalatieregels en stuur meldingen naar Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, sms en webhooks op basis van ernst en ontvanger.

Monitoring op basis van sjablonen

Honderden kant-en-klare sjablonen dekken databases, webservers, Kubernetes, AWS, VMware en netwerkapparatuur, zodat het onboarden van nieuwe hosts minuten duurt, geen uren.

Aanpasbare dashboards

Bouw dashboards met grafieken, kaarten, widgets voor tophosts en SLA-rapporten die zijn afgestemd op NOC-operators, ontwikkelaars of leidinggevende belanghebbenden.

Langetermijnstatistieken

Sla historische gegevens en geaggregeerde trends op in PostgreSQL voor jarenlange capaciteitsplanning, post-incidentanalyse en compliance-rapportage.

Waarom zou je Zabbix op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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