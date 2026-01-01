Installeer OmniTools met één-klik installatie.
Zelf-gehoste webhulpprogramma-suite met meer dan 80 tools voor beeldbewerking, PDF-manipulatie, videconversie en datatransformatie.
Kies een VPS-abonnement voor OmniTools
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OmniTools kunt bouwen
OmniTools bundelt meer dan 80 browsergebaseerde hulpprogramma's in één enkele zelfgehoste applicatie, waardoor de noodzaak vervalt om meerdere verspreide online conversiesites te bezoeken. Beeldbewerking, het samenvoegen van PDF's, het inkorten van video's, JSON-opmaak, het genereren van QR-codes en nog veel meer zijn allemaal beschikbaar via één consistente interface, zonder bestandsgroottebeperkingen of premium betaalmuren.
Omdat alle verwerking rechtstreeks in de browser gebeurt, worden er nooit bestanden naar de server geüpload. Zelf OmniTools hosten betekent dat gevoelige documenten op jouw netwerk blijven, jouw team een schone, advertentievrije tool krijgt die toegankelijk is vanaf elk apparaat, en je de privacyrisico's van openbare conversiewebsites wegneemt.
Key features van OmniTools
Verwerking aan de browserzijde
Alle bestandsbewerkingen worden lokaal in de browser uitgevoerd — er wordt niets naar de server geüpload, waardoor gevoelige documenten privé blijven.
Afbeelding & PDF-hulpmiddelen
Afbeeldingen vergroten/verkleinen, converteren en comprimeren; PDF's samenvoegen, splitsen en annoteren zonder desktopsoftware te installeren.
Video- en audiogereedschappen
Video's bijsnijden, audiotracks extraheren en converteren naar GIF-formaat, direct in de browser.
Ontwikkelaarstools voor gegevens
JSON formatteren, converteren tussen CSV en JSON, XML valideren, en URL's coderen of decoderen op één plek.
Geen advertenties of betaalmuren
Zelf-hosting biedt een schone, afleidingsvrije interface met alle 80+ tools volledig beschikbaar zonder extra kosten.
Waarom zou je OmniTools op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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