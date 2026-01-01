Installeer FlexGet met één-klik installatie.
Krachtige automatiseringstool voor het downloaden en beheren van media van RSS-feeds, torrentsites en meer.
Kies een VPS-abonnement voor FlexGet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FlexGet kunt bouwen
FlexGet is een multifunctionele automatiseringstool voor content van RSS, torrentsites, Usenet-indexers en tientallen andere bronnen. Het haalt metadata van afleveringen en films op, filtert releases op basis van uw kwaliteitsregels, verwijdert duplicaten ten opzichte van uw bestaande bibliotheek en stuurt overeenkomende downloads door naar torrentclients, Usenet-downloaders of post-processing scripts — allemaal aangestuurd vanuit één declaratief YAML-configuratiebestand.
Door FlexGet zelf te hosten op een VPS blijft uw automatisering altijd actief, zodat feeds nooit een releasevenster missen. Het integreert met Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd en de bredere mediaserver-stack als de planningslijm die alles draaiende houdt.
Key features van FlexGet
YAML-gestuurde automatisering
Declareer elke feed, filter, transformatie en downloadbestemming in één configuratiebestand — eenvoudig te versiebeheren en te repliceren over verschillende instanties.
Honderden integraties
Ingebouwde plugins voor torrentsites, RSS-feeds, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet en nog veel meer.
Series en films ontdekken
Volgt series en films van verschillende providers, verwijdert duplicaten uit je bibliotheek, en haalt alleen releases op die voldoen aan jouw kwaliteits- en taalregels.
Webinterface en REST API
Blader door taken in de wachtrij, start handmatig uitvoeringen en bekijk de geschiedenis vanuit de browser — of automatiseer alles via de JSON REST API.
Plannen en triggers
Cron-achtige schema's, bestandssysteem-triggers en webhook-ingangspunten zorgen ervoor dat taken automatisch worden uitgevoerd zonder handmatige tussenkomst.
Waarom zou je FlexGet op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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