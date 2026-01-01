FlexGet is een multifunctionele automatiseringstool voor content van RSS, torrentsites, Usenet-indexers en tientallen andere bronnen. Het haalt metadata van afleveringen en films op, filtert releases op basis van uw kwaliteitsregels, verwijdert duplicaten ten opzichte van uw bestaande bibliotheek en stuurt overeenkomende downloads door naar torrentclients, Usenet-downloaders of post-processing scripts — allemaal aangestuurd vanuit één declaratief YAML-configuratiebestand.

Door FlexGet zelf te hosten op een VPS blijft uw automatisering altijd actief, zodat feeds nooit een releasevenster missen. Het integreert met Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd en de bredere mediaserver-stack als de planningslijm die alles draaiende houdt.