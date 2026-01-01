Tot wel 69% korting voor Jump

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Een zelf-gehoste startpagina en real-time statuspagina die je direct toegang geeft tot al je favoriete sites vanaf één enkel, stijlvol dashboard.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Jump met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Jump kunt bouwen

Jump is een lichtgewicht, zelf-gehoste startpagina en real-time statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek georganiseerd te houden. Gebouwd met PHP en aangeboden als een enkele Docker-container, laadt het snel, blijft het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te draaien. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden gedetecteerd vanuit draaiende Docker-containers, of een combinatie van beide.

Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, tag-gebaseerde sitecategorisatie, toetsenbordgestuurde zoekopdrachten met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiel aan, waardoor je elke bladwijzerdienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Jump

Realtime statusbewaking

Jump controleert de beschikbaarheid van elke site op uw dashboard en toont live statusindicatoren, zodat u direct weet of een service niet werkt.

Docker Automatische Detectie

Automatisch actieve Docker-containers weergeven als dashboarditems met behulp van containerlabels, waardoor uw startpagina gesynchroniseerd blijft met uw infrastructuur zonder handmatige updates.

Tag-gebaseerde organisatie

Groepeer sites met tags en navigeer tussen thematische pagina's, houd je meestgebruikte links zichtbaar op het startscherm terwijl langere lijsten netjes gecategoriseerd blijven.

Toetsenbordgestuurd zoeken

Open de zoekbalk voor meerdere zoekmachines met Ctrl+Shift+/ en zoek op Google, DuckDuckGo, Bing, of een aangepaste zoekmachine zonder de muis te gebruiken.

Aangepaste achtergronden en Weer

Gebruik je eigen achtergrondafbeeldingen of verbind Unsplash voor willekeurige landschappen, en voeg een Open Weather Map API-sleutel toe om de lokale tijd en de huidige weersomstandigheden weer te geven.

Geen database vereist

Jump draait als één enkele container zonder externe database, waardoor het triviaal eenvoudig is om te implementeren, een back-up te maken en te verplaatsen tussen servers.

Waarom zou je Jump op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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