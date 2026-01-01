Implementeer Jump met één-klik installatie.
Een zelf-gehoste startpagina en real-time statuspagina die je direct toegang geeft tot al je favoriete sites vanaf één enkel, stijlvol dashboard.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jump kunt bouwen
Jump is een lichtgewicht, zelf-gehoste startpagina en real-time statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek georganiseerd te houden. Gebouwd met PHP en aangeboden als een enkele Docker-container, laadt het snel, blijft het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te draaien. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden gedetecteerd vanuit draaiende Docker-containers, of een combinatie van beide.
Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, tag-gebaseerde sitecategorisatie, toetsenbordgestuurde zoekopdrachten met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiel aan, waardoor je elke bladwijzerdienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.
Key features van Jump
Realtime statusbewaking
Jump controleert de beschikbaarheid van elke site op uw dashboard en toont live statusindicatoren, zodat u direct weet of een service niet werkt.
Docker Automatische Detectie
Automatisch actieve Docker-containers weergeven als dashboarditems met behulp van containerlabels, waardoor uw startpagina gesynchroniseerd blijft met uw infrastructuur zonder handmatige updates.
Tag-gebaseerde organisatie
Groepeer sites met tags en navigeer tussen thematische pagina's, houd je meestgebruikte links zichtbaar op het startscherm terwijl langere lijsten netjes gecategoriseerd blijven.
Toetsenbordgestuurd zoeken
Open de zoekbalk voor meerdere zoekmachines met Ctrl+Shift+/ en zoek op Google, DuckDuckGo, Bing, of een aangepaste zoekmachine zonder de muis te gebruiken.
Aangepaste achtergronden en Weer
Gebruik je eigen achtergrondafbeeldingen of verbind Unsplash voor willekeurige landschappen, en voeg een Open Weather Map API-sleutel toe om de lokale tijd en de huidige weersomstandigheden weer te geven.
Geen database vereist
Jump draait als één enkele container zonder externe database, waardoor het triviaal eenvoudig is om te implementeren, een back-up te maken en te verplaatsen tussen servers.
Waarom zou je Jump op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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