Jump is een lichtgewicht, zelf-gehoste startpagina en real-time statusmonitor, ontworpen om al je belangrijke links op één plek georganiseerd te houden. Gebouwd met PHP en aangeboden als een enkele Docker-container, laadt het snel, blijft het veilig en vereist het geen database of externe afhankelijkheden om te draaien. Sites kunnen handmatig worden gedefinieerd via een JSON-bestand, automatisch worden gedetecteerd vanuit draaiende Docker-containers, of een combinatie van beide.

Jump ondersteunt aangepaste achtergrondafbeeldingen en Unsplash-integratie, meertalige weergave, tag-gebaseerde sitecategorisatie, toetsenbordgestuurde zoekopdrachten met configureerbare zoekmachines, en optionele Open Weather Map-integratie voor lokale tijd en weer. Het schone, responsieve ontwerp past zich aan desktop en mobiel aan, waardoor je elke bladwijzerdienst met één klik vanaf elk apparaat kunt bereiken.