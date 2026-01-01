ProjectSend is een open-source platform voor bestandslevering, gebouwd voor bedrijven die bestanden moeten delen met specifieke klanten in plaats van met het publiek. Elke klant krijgt zijn eigen login en ziet alleen de bestanden die aan hem zijn toegewezen, terwijl beheerders elke download volgen, vervaldata instellen voor gevoelige materialen en meldingen ontvangen wanneer ontvangers nieuwe uploads openen — wat een verantwoordelijk, merkgebonden alternatief creëert voor generieke cloudopslaglinks.

Het hosten van ProjectSend op uw VPS houdt vertrouwelijke klantbestanden — contracten, financiële documenten, ontwerpmaterialen — op infrastructuur die u volledig beheert, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en met de mogelijkheid om de branding aan te passen aan uw bedrijfsidentiteit.