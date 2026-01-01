Installeer ProjectSend met één-klik installatie.
Professioneel, klantgericht platform voor het delen van bestanden met accounts per klant, downloadtracking en gedetailleerde toegangscontroles voor bureaus en bedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor ProjectSend
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ProjectSend kunt bouwen
ProjectSend is een open-source platform voor bestandslevering, gebouwd voor bedrijven die bestanden moeten delen met specifieke klanten in plaats van met het publiek. Elke klant krijgt zijn eigen login en ziet alleen de bestanden die aan hem zijn toegewezen, terwijl beheerders elke download volgen, vervaldata instellen voor gevoelige materialen en meldingen ontvangen wanneer ontvangers nieuwe uploads openen — wat een verantwoordelijk, merkgebonden alternatief creëert voor generieke cloudopslaglinks.
Het hosten van ProjectSend op uw VPS houdt vertrouwelijke klantbestanden — contracten, financiële documenten, ontwerpmaterialen — op infrastructuur die u volledig beheert, zonder kosten per gebruiker, zonder opslaglimieten en met de mogelijkheid om de branding aan te passen aan uw bedrijfsidentiteit.
Key features van ProjectSend
Accounts per klant
Elke cliënt krijgt een speciale login en ziet alleen bestanden die aan hen zijn toegewezen, waardoor elke relatie privé en georganiseerd blijft zonder gedeelde openbare links.
Download Tracking
Gedetailleerde activiteitenlogboeken laten precies zien wie welk bestand heeft gedownload en wanneer, wat bewijs van levering levert voor compliance en het aantal "heeft u het ontvangen?" e-mails vermindert.
Vervaldatums
Stel automatische vervaldatum in voor gevoelige documenten, zodat de toegang na een bepaalde periode wordt ingetrokken, waardoor de blootstelling wordt verminderd zonder handmatige opschoning.
E-mailmeldingen
Klanten ontvangen automatische e-mails wanneer nieuwe bestanden beschikbaar zijn, waardoor het niet meer nodig is om hen na elke upload afzonderlijk op de hoogte te stellen.
Aangepaste branding
Aanpasbare thema's en logo's presenteren een professioneel, white-label bestandsportaal dat de identiteit van uw bureau of bedrijf weerspiegelt in plaats van een generieke service.
Waarom zou je ProjectSend op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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