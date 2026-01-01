Milvus implementeren met één-klik installatie.
Open-source vector database gebouwd voor AI-applicaties die miljarden embeddings doorzoekt met sub-milliseconde latentie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Milvus kunt bouwen
Milvus is 's werelds populairste open-source vectordatabase, speciaal gebouwd om hoogdimensionale embeddings, gegenereerd door machine learning-modellen, op te slaan en te doorzoeken. Het ondersteunt HNSW-, IVF- en DiskANN-indexen, hybride dichte en sparse vectorzoekopdrachten, en verwerkt miljarden vectoren met behoud van een querylatentie van minder dan een milliseconde. Deze template implementeert de volledige Milvus-stack met etcd voor metadata, MinIO voor objectopslag en de Attu web-UI voor visueel beheer.
Milvus hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen embeddings en gevoelige gebruikersgegevens binnen je infrastructuur, biedt toegewezen geheugen en CPU voor index-intensieve AI-workloads, en elimineert de kosten per query van beheerde vectordatabaseservices.
Key features van Milvus
Zoeken op miljardenschaal
Indexeer en bevraag miljarden vectoren met sub-milliseconde latentie met HNSW-, IVF- of DiskANN-indexen.
Hybride zoeken
Combineer dichte vectoren, dunne vectoren en metadatafilters in één enkele query voor nauwkeurigere AI-ophaling.
Infrastructuur klaar voor RAG
Sla document-embeddings op en haal relevante context op voor LLM's, wat nauwkeurige chatbots en Q&A-systemen aandrijft.
Attu Web-gebruikersinterface
Beheer collecties, voer query's uit en bewaak de clusterstatus via een ingebouwde browsergebaseerde beheerconsole.
Meertalige SDK's
Officiële clients voor Python, Java, Go en Node.js plus REST- en gRPC-API's integreren met elke AI-stack.
Waarom zou je Milvus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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