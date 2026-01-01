Installeer Mini QR met één klik installatie.
Zelf-gehoste QR-codegenerator met aangepaste kleuren, stijlen en export naar PNG, SVG of ASCII.
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Wat je met Mini QR kunt bouwen
Mini QR is een zelf-gehoste QR-codegenerator gebouwd met Vue 3. Het gaat verder dan eenvoudige zwart-wit codes — je kunt stippatronen, hoekstijlen, kleuren en kaders aanpassen, en het resultaat vervolgens exporteren als PNG, JPG, SVG of ASCII-tekst. Een ingebouwde scanner accepteert camera-invoer of afbeeldingsuploads, en een batchmodus genereert meerdere codes uit een CSV-bestand in één keer.
Zelf-hosten van Mini QR betekent dat je QR-gegevens — URL's, vCards, WiFi-gegevens of elke aangepaste payload — nooit via een externe service gaan. De app heeft geen database en geen accounts, dus er is niets te beheren na de implementatie.
Key features van Mini QR
Aangepaste QR-styling
Pas stippatronen, hoekvormen, kleuren en frame-elementen aan om te passen bij elk merk of elke esthetiek — ver voorbij standaard zwart-wit codes.
Meerdere exportformaten
Download voltooide codes als PNG, JPG, SVG of ASCII/Unicode-tekst, zodat de uitvoer compatibel blijft met elk verder gebruik.
Ingebouwde QR-scanner
Scan QR-codes direct in de browser via camera of door een afbeelding te uploaden — geen aparte app of plug-in vereist.
CSV batchgeneratie
Upload een CSV-bestand om meerdere QR-codes in één keer te genereren, handig voor productetiketten, evenementtickets of het afdrukken van contactkaarten.
Gegevenssjablonen
Vooraf gebouwde invoerformulieren voor URL's, e-mails, vCards, wifi-gegevens en andere veelvoorkomende formaten maken het coderen van gestructureerde gegevens snel en foutloos.
Waarom zou je Mini QR op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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