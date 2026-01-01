Mini QR is een zelf-gehoste QR-codegenerator gebouwd met Vue 3. Het gaat verder dan eenvoudige zwart-wit codes — je kunt stippatronen, hoekstijlen, kleuren en kaders aanpassen, en het resultaat vervolgens exporteren als PNG, JPG, SVG of ASCII-tekst. Een ingebouwde scanner accepteert camera-invoer of afbeeldingsuploads, en een batchmodus genereert meerdere codes uit een CSV-bestand in één keer.

Zelf-hosten van Mini QR betekent dat je QR-gegevens — URL's, vCards, WiFi-gegevens of elke aangepaste payload — nooit via een externe service gaan. De app heeft geen database en geen accounts, dus er is niets te beheren na de implementatie.