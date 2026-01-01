Implementeer Kong met één klik installatie.
Krachtige open-source API-gateway voor het beheren, beveiligen en schalen van microservices en API's.
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Wat je met Kong kunt bouwen
Kong is 's werelds meest gebruikte open-source API-gateway, gebouwd op OpenResty (Nginx + LuaJIT) voor sub-milliseconde latentie op schaal. Het staat voor je services om authenticatie, rate limiting, verkeersroutering en observeerbaarheid af te handelen via een rijk ecosysteem van meer dan 50 plugins — zonder je applicatiecode te wijzigen.
Kong draaien op je eigen VPS geeft je volledige controle over API-verkeer, pluginconfiguratie en gevoelige referenties zonder de op gebruik gebaseerde prijzen van beheerde API-gatewaydiensten. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor het persistent opslaan van de configuratie van Kong en is klaar voor productie API-beheer vanaf het moment dat het start.
Key features van Kong
Gecentraliseerde authenticatie
Handhaaf OAuth 2.0, JWT, API-sleutels en HMAC-authenticatie voor alle services vanuit één controlepunt.
Snelheidsbeperking
Bescherm upstream-services tegen verkeerspieken door per-consument of globale aanvraagsnelheidslimieten in te stellen zonder codewijzigingen.
Plugin-ecosysteem
Breid Kong uit met meer dan 50 officiële plugins voor logging, caching, transformaties en integraties van derden.
Admin GUI
Beheer routes, services, consumenten en plugins via de ingebouwde Kong Manager webinterface op poort 8002.
Multi-protocolondersteuning
Routeer HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- en TCP-verkeer via één enkele gateway met protocolbewuste taakverdeling.
Waarom zou je Kong op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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