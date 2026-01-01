Implementeer QloApps met één-klik installatie.
Open-source hotelbeheer- en reserveringssysteem met een vastgoedbeheersysteem, boekingsmodule en hotelwebsite.
Kies een VPS-abonnement voor QloApps
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met QloApps kunt bouwen
QloApps is een gratis, open-source hotelcommerceplatform dat een Property Management Systeem, een directe boekingsengine en een klantgerichte hotelwebsite combineert in één enkele installatie. Hoteliers kunnen kamerinventaris, tarieven, belastingen en reserveringen beheren vanuit één dashboard, terwijl ze boekingen rechtstreeks op hun eigen site accepteren zonder commissie te betalen aan portals van derden.
QloApps zelf hosten op je eigen VPS houdt gastgegevens, betalingsgegevens en reserveringsgeschiedenis onder jouw volledige controle, elimineert de per-boeking kosten die gebruikelijk zijn bij gehoste reserveringsdiensten, en stelt je in staat om de boekingsstroom, het thema en de back-office aan te passen aan de manier waarop jouw accommodatie daadwerkelijk werkt.
Key features van QloApps
Directe boekingsmodule
Accepteer reserveringen rechtstreeks op uw hotelwebsite met realtime beschikbaarheid, tariefplannen en directe bevestigingen — geen commissie aan portals van derden.
Vastgoedbeheer
Beheer kamers, kamertypes, tariefplannen, seizoensprijzen, belastingen en inventaris vanuit één backoffice, gebouwd rondom echte hotelworkflows.
Multi-hotel ondersteuning
Beheer meerdere accommodaties vanuit één installatie met kamers, tarieven, personeelsrechten per hotel en geconsolideerde rapportage voor de hele groep.
Ingebouwde hotelwebsite
Lever een klantgerichte hotelwebsite met kameroverzichten, galerij, recensies en contactpagina's kant-en-klaar — geen apart CMS om te onderhouden.
Modules en add-ons
Breid boekingsstromen uit met betalingsgateways, kanaalmanagers en marketingmodules van de QloApps-marktplaats zonder de kerncode te wijzigen.
Meertalig en valuta
Bedien internationale gasten met native ondersteuning voor meerdere talen en valuta, configureerbaar per markt vanuit het admin dashboard.
Waarom zou je QloApps op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.