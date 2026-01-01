QloApps is een gratis, open-source hotelcommerceplatform dat een Property Management Systeem, een directe boekingsengine en een klantgerichte hotelwebsite combineert in één enkele installatie. Hoteliers kunnen kamerinventaris, tarieven, belastingen en reserveringen beheren vanuit één dashboard, terwijl ze boekingen rechtstreeks op hun eigen site accepteren zonder commissie te betalen aan portals van derden.

QloApps zelf hosten op je eigen VPS houdt gastgegevens, betalingsgegevens en reserveringsgeschiedenis onder jouw volledige controle, elimineert de per-boeking kosten die gebruikelijk zijn bij gehoste reserveringsdiensten, en stelt je in staat om de boekingsstroom, het thema en de back-office aan te passen aan de manier waarop jouw accommodatie daadwerkelijk werkt.