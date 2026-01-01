Mitra is een open-source gefedereerd microbloggingplatform geschreven in Rust dat verbinding maakt met het bredere Fediverse via het ActivityPub-protocol. Met een geheugenvoetafdruk van minder dan 50 MB draait het comfortabel op de kleinste VPS-abonnementen, terwijl het samenwerkt met Mastodon, Pleroma, Misskey en andere gefedereerde netwerken. Omdat Mitra de Mastodon API implementeert, werkt elke populaire Mastodon-client direct.

Door Mitra zelf te hosten op je eigen VPS blijven je sociale grafiek, berichten en abonnegegevens volledig onder jouw controle — geen algoritmische feeds, geen reclame en geen extern platform dat de regels bepaalt. Jij stelt het registratiebeleid, de moderatieaanpak en de federatieomvang voor je community in.