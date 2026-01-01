Implementeer Mitra met één klik installatie.
Lichtgewicht op Rust gebaseerd gefedereerd sociaal netwerk met volledige Mastodon API-compatibiliteit en een kleine geheugenvoetafdruk.
Kies een VPS-abonnement voor Mitra
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mitra kunt bouwen
Mitra is een open-source gefedereerd microbloggingplatform geschreven in Rust dat verbinding maakt met het bredere Fediverse via het ActivityPub-protocol. Met een geheugenvoetafdruk van minder dan 50 MB draait het comfortabel op de kleinste VPS-abonnementen, terwijl het samenwerkt met Mastodon, Pleroma, Misskey en andere gefedereerde netwerken. Omdat Mitra de Mastodon API implementeert, werkt elke populaire Mastodon-client direct.
Door Mitra zelf te hosten op je eigen VPS blijven je sociale grafiek, berichten en abonnegegevens volledig onder jouw controle — geen algoritmische feeds, geen reclame en geen extern platform dat de regels bepaalt. Jij stelt het registratiebeleid, de moderatieaanpak en de federatieomvang voor je community in.
Key features van Mitra
Geringe geheugenvoetafdruk
Draait op minder dan 50 MB RAM, waardoor het de lichtste beschikbare gefedereerde sociale server is en ideaal voor kleine VPS-implementaties.
Mastodon API compatibel
Werkt met vrijwel elke bestaande Mastodon-clientapp op het web, desktop, Android en iOS zonder aanpassing.
ActivityPub-federatie
Maakt verbinding met duizenden fediverse-instanties, zodat gebruikers accounts kunnen volgen op Mastodon, Pleroma, Misskey en andere platforms.
Ingebouwde abonnementen
Native betaalde contentabonnementen afgerekend in Monero laten makers hun werk te gelde maken zonder betalingsverwerkers van derden.
Accountmigratie
Gebruikers kunnen hun identiteit en volgers naar een andere server verplaatsen, waardoor er geen afhankelijkheid is van één enkele instantie.
Tor- en I2P-ondersteuning
Federeert standaard via Tor en I2P voor privacygerichte gemeenschappen en onion-gerouteerde instanties.
Waarom zou je Mitra op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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