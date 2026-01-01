iTop (IT Operations Portal) is een volledig open-source, webgebaseerd IT Service Management platform gebouwd rond ITIL best practices. Het combineert een krachtige Configuratie Management Database met helpdesk-, incident-, probleem-, wijzigings- en servicemanagementmodules — alles in één zelf-gehoste applicatie.

In tegenstelling tot SaaS ITSM-tools die per agent kosten, geeft het zelf hosten van iTop op uw eigen VPS uw IT-team volledige controle over uw gegevens, aanpassingen en integraties. U kunt iTop uitbreiden via add-ons van de iTop Hub om het aan te passen aan uw specifieke operationele workflows.