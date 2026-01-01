Installeer iTop met één klik.
Open-source ITSM-platform en CMDB voor het beheren van IT-diensten, infrastructuur en ondersteuningsworkflows.
Kies een VPS-abonnement voor iTop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met iTop kunt bouwen
iTop (IT Operations Portal) is een volledig open-source, webgebaseerd IT Service Management platform gebouwd rond ITIL best practices. Het combineert een krachtige Configuratie Management Database met helpdesk-, incident-, probleem-, wijzigings- en servicemanagementmodules — alles in één zelf-gehoste applicatie.
In tegenstelling tot SaaS ITSM-tools die per agent kosten, geeft het zelf hosten van iTop op uw eigen VPS uw IT-team volledige controle over uw gegevens, aanpassingen en integraties. U kunt iTop uitbreiden via add-ons van de iTop Hub om het aan te passen aan uw specifieke operationele workflows.
Key features van iTop
Geïntegreerde CMDB
Volg alle IT-activa en hun relaties in een volledig aanpasbare database met grafische impactanalyse.
Incident & helpdesk
Handel supporttickets af met SLA-tracking, gebruikersmeldingen en een volledig audittrail van elke uitgevoerde actie.
Veranderingsmanagement
Plan en keur wijzigingen goed met gestructureerde workflows die uw IT-omgeving stabiel en traceerbaar houden.
Dienstencatalogus
Definieer en beheer serviceaanbod, contracten en SLA-doelstellingen binnen uw gehele IT-organisatie.
Uitbreidbaar via add-ons
iTop uitbreiden met community- en commerciële extensies vanuit de iTop Hub zonder de kerncode aan te passen.
Waarom zou je iTop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.