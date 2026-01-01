Cap implementeren met één-klik-installatie.
Privacy-gericht open-source CAPTCHA-alternatief dat gebruikmaakt van proof-of-work in plaats van visuele puzzels — geen tracking, geen cookies, geen externe oproepen.
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Wat je met Cap kunt bouwen
Cap is een lichtgewicht open-source CAPTCHA-alternatief dat formulieren en API's beschermt tegen bots door gebruik te maken van proof-of-work in plaats van visuele puzzels. In plaats van gebruikers te vragen verkeerslichten of zebrapaden te identificeren, voert Cap een stille SHA-256-uitdaging uit in WebAssembly — die in milliseconden wordt opgelost voor echte gebruikers, terwijl geautomatiseerde indiening computationeel duur wordt gemaakt voor bots. Er worden geen cookies ingesteld, geen gedragsgegevens verzameld en geen verzoeken verlaten uw eigen server.
Het zelf hosten van Cap op uw eigen VPS geeft u volledige controle over uw botbeveiliging zonder kosten per verificatie en zonder afhankelijkheid van diensten zoals Google reCAPTCHA of Cloudflare Turnstile. Een admin-dashboard biedt analyse van uitdagingen en beheer van site-sleutels.
Key features van Cap
Proof-of-Work Uitdagingen
SHA-256 berekening draait geruisloos in WebAssembly, waardoor botbeveiliging onzichtbaar is voor echte gebruikers, terwijl de kosten van geautomatiseerde aanvallen worden verhoogd.
Nul Tracking
Er worden geen cookies geplaatst, geen gedragsgegevens verzameld en er worden geen gegevens naar servers van derden gestuurd — volledig AVG-vriendelijk door het ontwerp.
Beheerdersdashboard
Monitor de voltooiingspercentages van uitdagingen, beheer sitesleutels en bekijk de statistieken van botactiviteit via het ingebouwde analysedashboard.
Lichtgewicht Widget
De client-side widget is slechts ~20KB, wat verwaarloosbaar paginagewicht toevoegt aan elke site of applicatie die deze insluit.
API-eerst ontwerp
Verifieer uitdagingstokens aan de serverzijde via een eenvoudige REST API, waardoor Cap integreerbaar is met elke taal of elk framework.
Waarom zou je Cap op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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