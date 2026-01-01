Joplin Server is de zelf-gehoste synchronisatiebackend voor de populaire open-source Joplin notitie-app. Het biedt een veilige, privéhub voor het synchroniseren van notities, taken, notitieboeken en bijlagen tussen desktop-, mobiele en terminalclients — zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten van derden zoals Dropbox of OneDrive.

Het hosten van Joplin Server op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke kennisbank volledig onder jouw controle blijft. Je stelt de opslaglimieten in, definieert back-upbeleid en kiest of je end-to-end-encryptie wilt inschakelen — geen abonnementskosten, geen datamining en geen platformafhankelijkheid.