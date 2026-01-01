Installeer Joplin Server met één-klik installatie.
Zelf-gehoste synchronisatie-backend voor Joplin, waarbij uw notities en bijlagen privé blijven op al uw apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor Joplin Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Joplin Server kunt bouwen
Joplin Server is de zelf-gehoste synchronisatiebackend voor de populaire open-source Joplin notitie-app. Het biedt een veilige, privéhub voor het synchroniseren van notities, taken, notitieboeken en bijlagen tussen desktop-, mobiele en terminalclients — zonder afhankelijk te zijn van clouddiensten van derden zoals Dropbox of OneDrive.
Het hosten van Joplin Server op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke kennisbank volledig onder jouw controle blijft. Je stelt de opslaglimieten in, definieert back-upbeleid en kiest of je end-to-end-encryptie wilt inschakelen — geen abonnementskosten, geen datamining en geen platformafhankelijkheid.
Key features van Joplin Server
Privé Notitiesynchronisatie
Synchroniseer notities, notitieboeken en bijlagen op al uw apparaten via uw eigen server, zonder dat een externe cloudservice uw gegevens verwerkt.
End-to-end-versleuteling
Bescherm notitie-inhoud met client-side encryptie zodat alleen jij je notities kunt lezen — zelfs de server ziet de platte tekst nooit.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak aparte accounts aan voor familieleden of collega's, elk met hun eigen notitiecollectie en configureerbare opslagquota.
Notities delen
Deel individuele notities of notitieboeken met andere Joplin Server-gebruikers en beheer toegangsrechten rechtstreeks vanuit de client-apps.
Alle Clientplatforms
Verbind Joplin-clients op Windows, macOS, Linux, iOS en Android — elk apparaat synchroniseert met dezelfde server via het standaard Joplin-synchronisatieprotocol.
Waarom zou je Joplin Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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